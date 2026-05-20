Recogen firmas contra los pasos elevados en la carretera de Prado a O Corpiño

La instalación de pasos elevados en la carretera provincial Prado-Bodaño ha generado malestar entre vecinos de los núcleos que atraviesa un vial que conecta el núcleo principal de Prado con O Corpiño. Lucía Galego es una de las residentes que ha impulsado una recogida de firmas que en menos de una semana rebasa los 300 apoyos, iniciativa con la que pretenden solicitar a la Diputación provincial [como titular de esta vía, la EP-6005] que se reconsidere la instalación de más pasos sobre elevados, al tiempo que consideran que los ya existentes son excesivos y de una altura que provoca daños en vehículos que transitan por esta zona del rural lalinense.

Esta vecina, propietaria de una explotación de pollos en la parroquia de Anzo, asegura que la instalación de estos elementos de calmado de tráfico está condicionando desde hace tiempo la viabilidad de negocios de hostelería, pero también de granjas y de otras actividades empresariales. «O outro día una veciña xa dixo que como sigamos así non vai haber camión que queira vir por aquí», relata, en alusión a las quejas de empresas de transporte por el riesgo que supone para los vehículos circular por esta carretera. Lucía Galego reconoce que los primeros pasos elevados se habilitaron a petición de una vecina que sufrió daños en su vivienda por el impacto de un turismo accidentado y otros también fueron solicitados por residentes que, entiende, ahora ya no son tan favorables a estos conocidos como lomos de burro. ¿Por qué? A su juicio son demasiados y, a diferencia de los instalados en la zona de Prado, de una altura excesiva, con lo que moverse por esta carretera se convierte para muchos vecinos y visitantes en un ejercicio que va más allá de la molestia de «andar dando saltos continuamente». Solo en los 5 kilómetros que separan Prado de Anzo se contabilizan una quincena de pasos. «Nesta zona hai moita actividade, funcionan tabernas, panaderías e granxas. A xente está cabreada, porque ve que incluso para ir ao santuario do Corpiño buscan outras estradas alternativas», manifiesta.

El viernes pasado comenzaron la recogida de firmas, campaña que se llevará con calma para lograr el máximo número de apoyos a esta demanda. «Se aguantamos anos así, podemos agardar un mes ou dous máis, pero queremos contar con todos os que queiran respaldar a nosa protesta», indica. Además de a los vecinos, esta iniciativa se extenderá a comerciantes, empresarios o ganaderos de la zona, pero también a empresas de transporte que acuden con frecuencia. Recientemente, un pedido de pollos de días para la granja de esta afectada llegó en unas pésimas condiciones para los propios animales.

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Una vecina muestra el documento para la recogida de firmas. / Bernabé / Javier Lalín

En las hojas de recogida de firmas que se distribuyen por la zona se solicita a la administración competente que se evalúe sobre el terreno la necesidad de añadir más resaltos y que se valore la situación de alguno «que nin protexe a ninguén, porque non hai xente que cruce por eles ao estar moi próximos a curvas nas que xa hai que frear, e son especialmente empinados» . Además de poner de manifiesto que en un tramo de 5 kilómetros de la carretera ya hay 15 pasos elevados, pone el foco en lo que supone para vehículos de transporte sanitario como ambulancias moverse por este vial plagado de saltos. «Os negocios están sufrindo especialmente porque esta estrada é coñecida xa pola dificultade de contar con tanto resalto, sobre todo para o tráfico pesado». Esta molestia se traduce, aseguran los damnificados, en que parte de los cientos de personas que cada semana acuden al santuario de O Corpiño opten por otro itinerario en vez de desplazarse por esta vía, que es la ruta más corta. Esta alternativa implica que los coches acaben moviéndose por pistas secundarias, generando un peligro para los residentes pues estas vías son básicamente de uso agrario y no están diseñadas para captar una circulación permanente de automóviles.