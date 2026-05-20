Maré de Cambio: la iniciativa de Silleda que acompaña a jóvenes y familias desde la prevención

El Concello de Silleda desarrolla, a través del área de Benestar Social y del Servizo de Educación e Apoio Familiar, el programa Maré de Cambio: do conflito ao vínculo, una iniciativa de intervención socioeducativa orientada a mejorar la convivencia en los centros educativos, prevenir situaciones de riesgo entre la juventud y reforzar la coordinación entre alumnado, familias, comunidad educativa y Servizos Sociais municipales.

El programa comenzó durante el curso escolar 2025-2026 tras detectarse distintas necesidades relacionadas con la convivencia, la desmotivación académica, el absentismo, la gestión emocional y determinadas conductas de riesgo. La intervención continuará también durante el verano, con la previsión de mantener el seguimiento hasta agosto.

La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, destaca que la iniciativa «amosa unha forma de entender os Servizos Sociais desde a prevención, a proximidade e o acompañamento real». Según señala, «non podemos actuar só cando os problemas xa están enquistados; temos que estar onde están os rapaces e rapazas, escoitar o que lles pasa e traballar con eles, coas súas familias e cos equipos educativos para reconstruír vínculos».

Uno de los aspectos principales del programa es que la intervención se desplaza al ámbito escolar, donde transcurre buena parte de la vida de la juventud. De este modo, se crean espacios de trabajo individualizado, próximos y seguros, en los que el alumnado puede abordar dificultades personales, emocionales, familiares o relacionales sin sentirse estigmatizado.

Maré de Cambio incluye entrevistas individuales, dinámicas de educación emocional, trabajo en habilidades sociales, resolución de conflictos, juego terapéutico, acompañamiento en situaciones de expulsión, apoyo en la toma de conciencia sobre determinadas conductas y seguimiento continuado de cada caso. Cada intervención parte de un análisis personalizado de la realidad de cada alumno o alumna, teniendo en cuenta tanto los factores de riesgo como sus fortalezas y potencialidades.

Entre los objetivos figuran la reducción de conductas disruptivas o de riesgo, la mejora del clima de convivencia, la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad, el refuerzo de la autoestima y la autonomía personal, la prevención del absentismo y el fortalecimiento de la relación entre familia, escuela y Servizos Sociais.

Desde Benestar Social se subraya que el proyecto ha permitido observar una evolución positiva, tanto en la reducción de la conflictividad como en la mayor implicación de las familias y en la mejora de la autogestión emocional del alumnado participante. También se aprecia una mayor vinculación con el sistema educativo y una coordinación más fluida entre los distintos agentes implicados.

La iniciativa emplea una metodología activa, participativa y centrada en la persona. El alumnado deja de ser únicamente receptor de medidas correctoras para convertirse en protagonista de su propio proceso de cambio. El objetivo no es solo corregir conductas puntuales, sino comprender qué hay detrás de ellas, ofrecer herramientas y generar una respuesta coordinada con continuidad en el tiempo.

El Concello trabaja de forma coordinada con los equipos educativos, las familias, la Policía Local, el ámbito sanitario y otros organismos cuando la situación lo requiere. Esta red de colaboración permite abordar realidades complejas desde diferentes ámbitos, con los menores como centro de la intervención.

Fernández Pena incide en que «falar de Benestar Social tamén é falar de adolescencia, de convivencia, de saúde emocional e de oportunidades». La regidora añade que «cada conflito que se consegue reconducir, cada familia que se implica máis e cada rapaz ou rapaza que volve conectar co seu proceso educativo é unha pequena vitoria colectiva».

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El Concello de Silleda valora el trabajo técnico desarrollado desde el Servizo de Educación e Apoio Familiar y la colaboración de los centros educativos, al tiempo que apuesta por dar continuidad a esta línea de intervención preventiva y comunitaria.