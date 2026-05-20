Lluvia de medallas para el Kung Tai en Mos

El pasado sábado, la localidad de Mos se vistió de gala para acoger el Campeonato Provincial Escolar de Kung-fu. En este escenario, el Club Kung Tai de Lalín volvió a posicionarse como un referente indiscutible, no solo por la calidad técnica de sus deportistas, sino por una capacidad de superación que dejó huella entre los asistentes, jueces y clubes rivales.

En las horas previas al inicio del torneo, el club tuvo que enfrentarse a una serie de problemas inesperados y contratiempos logísticos que obligaron a realizar reajustes de última hora en la estructura de los equipos y en las rutinas de competición. Sin embargo, lo que para otros habría sido un motivo de desánimo, para el Club Kung Tai se convirtió en la oportunidad perfecta para demostrar el verdadero significado de las artes marciales.

En el plano estrictamente competitivo, el palmarés cosechado por el Club Kung Tai fue sencillamente espectacular, logrando representatividad en los puestos de honor de casi todas las categorías en las que participó. La clasificación final quedó de la siguiente manera: en el escalón más alto del podio, el club celebró dos primeros puestos brillantes. El primero de ellos llegó en la categoría de Naranja Alevín, gracias a la impecable coordinación de Antía, Elena, Dylan y Adrián. Poco después, el equipo de Verde Alevín, integrado por Martín O., Hugo, Pablo, Xavi y Marcos, revalidó la supremacía del club con una actuación que rozó la perfección técnica.

El éxito continuó con dos segundos puestos de gran valor estratégico. En la categoría de Naranja Infantil, los deportistas Martín V., Martín G., Andrés, Juan Manuel y Shayana demostraron una excelente progresión. Por su parte, en Marrón Alevín, el trío formado por Víctor, Izan y Breixo se hizo con la medalla de plata tras una final muy disputada que se decidió por detalles mínimos.

El medallero se completó con un meritorio tercer puesto en la categoría de Marrón Alevín, obtenido por el grupo de Laura, Xoán, Noel y Noé, quienes supieron mantener la concentración en los momentos críticos. Finalmente, la profundidad de la cantera del club quedó patente con dos cuartas plazas que, aunque cerca del podio, supieron a victoria por el alto nivel exhibido: el equipo de Nerea, Uxía, Vera y Noa en Naranja Alevín, y el de Valeria, Paula, Xoel y Roi en marrón alevín.

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Esta jornada en Mos no solo cierra un capítulo de éxitos deportivos, sino que refuerza el compromiso del Club Kung Tai con la formación de jóvenes que, ante la adversidad, eligen siempre dar lo mejor de sí mismos. El camino hacia el próximo campeonato ya ha comenzado, con la certeza de que este grupo está preparado para superar cualquier obstáculo que se interponga en su senda.