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El Kung Tai celebra su entrega de grados y diplomas de arbitraje

Foto de familia de todos los deportistas distinguidos en el Club Kung Tai de Lalín.

Foto de familia de todos los deportistas distinguidos en el Club Kung Tai de Lalín.

Ángel Graña

Lalín

El Club Kung Tai de Lalín ha celebrado recientemente una emotiva jornada de entrega de diplomas y cinturones, un evento que simboliza la ilusión y la evolución de sus alumnos. Desde los más pequeños hasta los adultos, los deportistas recibieron sus nuevos grados, que abarcan desde el cinturón amarillo hasta el marrón, demostrando que la constancia y el trabajo diario tienen recompensa.

Este acto no sólo premia la técnica, sino también los valores de esfuerzo y disciplina que definen a esta escuela de la capital dezana. La formación especializada también tuvo un papel protagonista en la ceremonia. El club destacó con orgullo los logros de tres integrantes importantes: Iria, que recibió su diploma de jueza árbitra, y Selma junto a Alba, quienes obtuvieron sus certificados de reciclaje. Estos reconocimientos refuerzan la apuesta del centro por la formación continua y la excelencia dentro de una disciplina como el Kung-fu. El éxito de estos alumnos sirve de inspiración para la comunidad deportiva local, demostrando que el esfuerzo da frutos.

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