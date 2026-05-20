Artes marciales
El Kung Tai celebra su entrega de grados y diplomas de arbitraje
El Club Kung Tai de Lalín ha celebrado recientemente una emotiva jornada de entrega de diplomas y cinturones, un evento que simboliza la ilusión y la evolución de sus alumnos. Desde los más pequeños hasta los adultos, los deportistas recibieron sus nuevos grados, que abarcan desde el cinturón amarillo hasta el marrón, demostrando que la constancia y el trabajo diario tienen recompensa.
Este acto no sólo premia la técnica, sino también los valores de esfuerzo y disciplina que definen a esta escuela de la capital dezana. La formación especializada también tuvo un papel protagonista en la ceremonia. El club destacó con orgullo los logros de tres integrantes importantes: Iria, que recibió su diploma de jueza árbitra, y Selma junto a Alba, quienes obtuvieron sus certificados de reciclaje. Estos reconocimientos refuerzan la apuesta del centro por la formación continua y la excelencia dentro de una disciplina como el Kung-fu. El éxito de estos alumnos sirve de inspiración para la comunidad deportiva local, demostrando que el esfuerzo da frutos.
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