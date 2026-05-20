Inyección de 19.000 euros contra fuegos forestales

La Xunta de Galicia anuncia la concesión de 19.411,77 euros a concellos de Deza y Tabeirós-Terra de Montes para sus planes de protección contra incendios forestales. Según el DOG publicado ayer, Agolada, Dozón, Rodeiro, Silleda, Vila de Cruces, Forcarei y Cerdedo-Cotobade reciben 2.773,11 euros cada uno para redactar o revisar sus estrategias de defensa contra los incendios forestales. Los municipios beneficiarios tienen hasta el 1 de noviembre de 2026 para justificar los gastos técnicos realizados desde enero. Esta línea de la Consellería de Presidencia busca reforzar la prevención local y garantizar que los concellos dispongan de herramientas operativas ante el fuego. La resolución agota la vía administrativa.