Seguridad vial
El PSOE exige a la Diputación de Pontevedra mejoras urgentes en la seguridad vial de Forcarei
Se reclama al ente provincial un itinerario peatonal seguro en la EP-7206 a su paso por la Carballeira de San Marcos, en Forcarei
El PSdeG-PSOE reclamará a la Diputación de Pontevedra mejoras urgentes en la seguridad vial y la accesibilidad en la carretera EP-7206 a su paso por la Carballeira de San Marcos, en la parroquia de Pardesoa, en Forcarei. La iniciativa, que se debatirá en el próximo pleno, pone el foco en un tramo muy transitado donde no existe un itinerario peatonal seguro.
La portavoz socialista en Forcarei, Verónica Pichel, advirtió de que "a situación actual obriga ás persoas a camiñar pola propia estrada, compartindo espazo cos vehículos", lo que supone "un risco evidente para a seguridade da veciñanza", especialmente en un entorno frecuentado por familias y mayores.
Por su parte, la portavoz provincial, Ana Laura Iglesias, subrayó que "a Deputación ten que priorizar actuacións que melloren a vida da veciñanza no rural" y pidió no ignorar puntos inseguros. La moción propone crear una senda peatonal y aplicar medidas de calmado del tráfico.
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