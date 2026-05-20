La evolución de los grafitis: de la realidad virtual a la pared

Ambos son artistas, aunque vienen de campos diferentes. Álex Davila, Dread, lleva muchos años en el mundo de los grafitis, iniciándose en estilos urbanos antes de adentrarse en el muralismo. Olalla Framiñán, Zicuta, licenciada en Bellas Artes, viene de un dibujo más tradicional, aunque desde su unión, artística y personal con Álex se ha ido adentrando en el muralismo. Aprovechando la visita de los dos artistas lalinenses a A Estrada para realizar un mural, nos acercamos a conocer un poco más de su trabajo y también de una peculiaridad a la hora de realizar, en una apuesta por las nuevas tecnologías.

Álex y Olalla afrontaban este miércoles su segundo día en la entrada del colegio estradense de Figueiroa, donde realizarán un mural en un muro lateral hasta ahora en bloque de cemento. «En Galicia tenemos mucho de este gris», nos explican mientras van colocando sus esprays en el suelo. Según nos explican, este mural fue una petición de Ocionautas y los colectivos juveniles estradenses. Estaba previsto hacerlo en invierno, durante las actividades programadas por el Atacamos polo Nadal, un aplazamientos por el mal tiempo que ha provocado que el mural llegue casi a final de curso.

Olalla Framiñán y Álex Davila, iniciando sus trabajos en el colegio de Figueiroa. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

El lunes realizaron la preparación del muro, limpiándolo y dándole la base necesaria antes de ponerse con el dibujo. La idea era volver el martes pero la lluvia lo retrasó todo. A pesar de tratarse de un muro irregular y de grandes dimensiones, su intención era rematarlo a lo largo del día. Teniendo en cuenta que ya estamos a media mañana y visto el diseño realizado por los propios artistas para la ocasión, parece una previsión optimista aunque pronto vemos que el mural va a ir más rápido de lo que esperábamos.

El primer paso en el proceso de creación fue que Álex se colocase unas gafas VR o de realidad virtual. Tras solo unos segundos de calibración y, según nos cuenta, el mural cobró vida delante de sus ojos, perfectamente acoplado al muro.

Se trata de una visualización híbrida, ya que Álex sigue viendo a la perfección todo lo que le rodea, incluyendo el espray que tiene en la mano. Sin embargo, el ver el dibujo sobre la pared le permite ir silueteando todos sus elementos en poco tiempo y sin necesidad de mediciones de tamaños y separación. De esta manera y en solo unos minutos, casi medio mural está silueteado con mariposas, libros y flores. Cuando termine, comenzará el trabajo de pintado y decoración, este ya de manera tradicional.

El artista dezano, explicando el proceso de pintado con las gafas VR / Bernabé / Javier Lalín / FDV

«Es una forma de pintar que no se ve mucho por aquí. Incluso a los concursos que vamos vienen a preguntar cómo funciona», afirma Olalla. «En España es algo poco habitual pero en otros países sí. Los grafiteros old school no están muy conformes pero es algo que te facilita mucho el trabajo. Al final no deja de ser como un proyector», añade Álex sin dejar de trabajar. Fue él quien descubrió este sistema a través de internet.

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Olalla y Álex sueñan con poder vivir algún día de los murales. Mientras, se dan a conocer en concursos, llevándose ya varias menciones a nivel nacional. «Nos estamos apuntando a concursos por España adelante. Acabamos de venir de uno en Salamanca para hacer una galería urbana. El fin de semana que viene tenemos otro también por la zona. Te pagan el desplazamiento y la estancia. Si ganas, vuelves con el premio y, si no ganas, te quedas con la experiencia», explica Olalla, quien hace cuatro años comenzó a formar tándem con Álex, con más experiencia en este mundo. Su gran objetivo sin embargo es poder trabajar para administraciones o particulares decorando y embelleciendo los numerosos muros como el del colegio de Figueiroa.