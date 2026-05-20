A Estrada acoge el 28 y 29 de mayo la primera edición de Terra Emprende

La Praza do Concello de A Estrada se convertirá los próximos 28 y 29 de mayo de 2026 en el gran escaparate del autoempleo rural gallego con la celebración de la primera edición de Terra Emprende, una feria nacida en el seno del club de emprendimiento local Mícora, impulsado por Acción Contra a Fame en colaboración con el área municipal de Emprego. La elevada participación obligó ya a ampliar el espacio inicialmente previsto.

Serán 45 las personas emprendedoras inscritas en esta primera edición, concebida como un punto de encuentro para fomentar la cooperación y la creación de redes en el rural. La programación se desarrollará en la carpa de la Praza da Constitución, con actividades de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas.

La coordinadora de la iniciativa, Ana Adán, explicó durante la presentación que Terra Emprende surge como «la puesta de largo» de Mícora, una red de autoempleo creada dentro del programa Comunidades de Emprego e Emprendemento Rural Sostible de Galicia, orientado a dinamizar comunidades rurales mediante la colaboración entre autónomos y emprendedores.

La feria contará con tres espacios diferenciados: un escenario principal y los Obradoiros A y B, dedicados a actividades más participativas.

La programación arrancará el jueves 28 a las 10.00 horas, y la primera charla será sobre ecosistemas emprendedores, dirigida por Ana Adán. A las 11.25 comenzarán actividades simultáneas como la charla EspazoCoop, una sesión sobre auditoría social y un taller de escritura. A las 12.30 habrá una charla de la Fundación Roberto Rivas, un encuentro sobre el semáforo KIGE y juegos tradicionales. Ya a las 13.20 se celebrarán sesiones sobre viabilidad de negocio y mentalidad emprendedora.

Por la tarde, desde las 16.00 horas, arrancarán propuestas como ‘Emprendemento sen límite’, un taller de podcast y un obrador infantil de repostería. A las 17.05 habrá una charla sobre O Faiado das Papoulas, juegos de la Escola Intanxibles y un mini obrador de peluquería. A las 18.10 se desarrollarán la charla Souto Alegre y nuevas actividades infantiles. Finalmente, a las 19.15 se celebrarán una sesión sobre programación neurolingüística, un taller de macramé y un roteiro fotográfico.

El viernes 29 a las 10.35 arrancarán una mesa redonda sobre TIC, una charla sobre finanzas éticas y un taller de igualdad. Desde las 11.25 habrá una sesión de MentorDay, actividades sobre economía feminista y cuidados y un taller emocional. A las 12.30 se celebrarán encuentros sobre viabilidad de negocio, speed mentoring y una charla de Parada & Alvela. A las 13.35 tendrán lugar una charla sobre cabañas modulares sostenibles y un taller de cuero.

Ya por la tarde, desde las 16.00 horas, el programa incluirá actividades sobre experiencias empresariales, elaboración de producto y juegos tradicionales infantiles. A las 17.05 continuarán los talleres prácticos de elaboración y macramé. A las 18.10 habrá una charla PAE A Estrada, una sesión de CostureArte y un nuevo taller de cuero. La jornada concluirá a las 19.15 con una charla sobre propiedades de los cogomelos y otra dedicada a inteligencia artificial para empresas y autónomos.

Entre los proyectos participantes habrá iniciativas de cabañas sostenibles, educación financiera, cosmética natural, papelería artesanal, mermeladas artesanas, fotografía de paisaje y artesanía en madera.

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La organización subrayó además el carácter abierto de la feria, en la que ningún participante paga por asistir y cada emprendedor decide libremente cómo implicarse. También se habilitará el espacio Hoxe Teño Lío, pensado para dar visibilidad a integrantes de Mícora que no podrán acudir presencialmente.