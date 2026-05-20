Entregan o domingo o Premio Anisia Miranda

A Fundación Xosé Neira Vilas, en Gres, acollerá o domingo 24 de maio ás 18:00 horas a entrega do Premio Anisia Miranda de Teatro para a Infancia. A obra gañadora é Perdendo o norte, de Raquel Castro Martínez. Tamén se presentará Os dedos e o monstro, de Francisco Antonio Vidal, gañador en 2024. Os asistentes recibirán un exemplar de agasallo. Actuarán as pandeireteiras Luceiro.