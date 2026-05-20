Elena Ferro acerca su oficio a escolares de Pobra de Trives

La Fundación Artesanía de Galicia organizó una nueva sesión de su programa Artesanía na Escola, que en este caso se programó en el CEIP Plurilingüe Manuel Bermúdez Couso, en la localidad ourensana de Pobra de Trives. La zoqueira de Merza Elena Ferro explicó al alumnado las características de su oficio. Habló de la relevancia de este calzado a lo largo de la historia, especialmente en el rural gallego, y realizó una demostración de cómo se confeccionan los zuecos. Este programa de divulgación de la Xunta comenzó a desarrollarse en el año 2023.