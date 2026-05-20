Carreteras N-640 y N-541
Crespo discute que el Gobierno niegue que haya puntos negros
El ministerio le traslada que no detecta ese nivel de peligrosidad en estos dos viales tras una pregunta del alcalde lalinense en el Senado
El Gobierno central niega que los tramos de la N-640 y la N-541 señalados por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) como puntos negros estén catalogados oficialmente como Tramos de Concentración de Accidentes (TCA). Así consta en la respuesta del Ministerio de Transportes a una pregunta escrita formulada en el Senado por José Crespo, senador y alcalde de Lalín.
La contestación sostiene que no existe ningún TCA identificado en la N-640 ni en la N-541 en sus kilómetros estatales, incluidos los que atraviesan Pontevedra. El Ministerio cuestiona además el informe de la AEA, al considerar que emplea una metodología «poco rigurosa» por comparar vías diferentes sin atender a factores como la intensidad del tráfico, la categoría de la carretera o la configuración de la vía. Pese a rechazar, dice, la consideración oficial de puntos negros, el Gobierno admite que entre 2025 y comienzos de 2026 se ejecutaron o planificaron actuaciones en ambas nacionales. Entre ellas figuran fresados, renovación de firmes, campañas de poda, repintado de marcas viales, mejoras en sistemas de contención, balizamiento, adecuación de pistas de frenado y gestión de biomasa en márgenes.
Crespo reclama al ,ministerio que actúe con urgencia para mejorar la seguridad de unas carreteras que, afirma, presentan un estado «lamentable». Dice que los bacheos de estos días en Muimenta evidencian deficiencias y critica que el Gobierno «se escude en datos discutibles» para negar una realidad que considera evidente. El PP seguirá reclamando que las obras anunciadas se ejecuten cuanto antes en la N-640 y la N-541.
Mientras, la mejora del firme de la N-640 iniciada en Cuntis llegó al casco urbano estradense .
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