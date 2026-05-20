La primera MIR de Urgencias del CHUS: “Me gusta la acción y tratar la patología aguda"

Feliz y disfrutando de la tranquilidad que le proporciona saber que durante los próximos cuatro años va a poder formarse como MIR en Urgencias en el Complexo Hospitalario Sanitario de Santiago, Natalia Cernadas Fariña explica que es una especialidad que “siempre me gustó, siempre me llamó mucho la atención toda la acción, la inmediatez”.

Antes de regresar a su Santa Comba natal después de formalizar este lunes la adjudicación de la plaza en el Ministerio de Sanidad, señala en conversación telefónica con EL CORREO GALLEGO que “para mí estudiar Urgencias nunca era un trabajo y siempre me ha llamado mucho la atención poder tratar la patología aguda en el momento en el que se produce". De hecho, esta futura especialista graduada en la facultad de Medicina de la Universidade de Santiago (USC) resalta que "durante la carrera siempre elegí las prácticas en Urgencias del hospital porque era lo que más me atraía".

Un servicio "con muy buenos profesionales"

Admite que "la tenía como primera opción junto a Medicina Interna porque como en Urgencias hay tan poquitas plazas, pensaba que iba a ser imposible conseguir una, pero aguantó y al final pude elegir Urgencias, y encima en Santiago, al lado de mi casa". Y es que, como recalca, "siempre hice prácticas en el Clínico y, además, es el área sanitaria a la que pertenezco, con lo que conozco el hospital bastante bien". Un punto más a favor que pesó en la decisión de una joven de 28 años que asegura que no quiere irse a vivir fuera de Galicia, y que subraya que las referencias que tiene hablan de "un servicio muy potente, que cuenta con muy buenos profesionales y que está muy bien, con lo que creo que voy a aprender mucho".

Interrogada sobre si había estado viendo en la web del Ministerio de Sanidad cómo se iban cubriendo las plazas en las nueve jornadas previas a su turno, afirma que prefirió no hacerlo, "preferí no mirar nada para no agobiarme y dejarlo para el momento", y añade que mientras ha estado "disfrutando todos estos meses del senderismo, del paddle surf, de estar al aire libre porque mientras que preparaba el MIR estuve encerrada".

Meses de esfuerzo intensivo

Admite que "le dediqué muchas horas, creo que poca gente le habrá dedicado pocas horas porque son muchos meses de un esfuerzo intensivo, que empieza en junio y hasta el examen" en enero, del que salió con la sensación de que había hecho la prueba de forma "aceptable, ni de las primeras ni tampoco las últimas". Una prueba que la situó en el puesto número 6.776 a nivel estatal, y que le ha abierto la puerta a adentrarse de lleno en su vocación durante los próximos años, con la vista puesta en labrarse un futuro como especialista en Urgencias y Emergencias.

"Me llamaba mucho la atención la idea de cuidar a la gente, el funcionamiento del cuerpo humano" Natalia Cernadas Fariña — Futura MIR de Urgencias en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Interrogada sobre si esa vocación le viene de familia, explica que "soy la oveja negra, hay alguien que se dedica a la enfermería, pero a la medicina nadie", si bien es una profesión que "me gustaba ya mucho desde pequeña, me llamaba mucho la atención la idea de cuidar a la gente, el funcionamiento del cuerpo humano, me gustaba explorar animales en casa...".

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Tercera MIR en ocupar una de las siete plazas de Urgencias -una por cada área sanitaria- que oferta por primera vez la comunidad gallega en esta edición, Natalia Cernadas vive este estreno "con mucha curiosidad por ver cómo se desarrolla esta primera experiencia porque no tengo referencias de residentes de otros años, así que a la aventura". No obstante, incide en mostrarse muy confiada porque "en Santiago hay muy buenos profesionales, e incluso me han dicho que mi tutora es una referencia a nivel estatal en esta especialidad, con lo que estoy muy ilusionada de poder aprender de gente muy bien formada".