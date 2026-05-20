El CEIP Varela Buxán de Lalín estrena una zona de juego y convivencia con materiales sostenibles

El CEIP Varela Buxán de Cercio de Lalín cuenta con una nueva área de juego y convivencia tras la actuación ejecutada por el gobierno municipal en la zona verde del colegio. El Concello habilitó un parque de madera integrado en un espacio sombreado y natural plantado hace años por el alumnado. La intervención emplea materiales sostenibles como troncos, madera y cuerdas, y dota al centro de un equipamiento acorde con la estética del entorno. La nueva zona incluye mesas, un arenero de 5 por 2,5 metros, una puente movediza, un área de equilibrio, una casita de madera y un circuito de troncos para favorecer el juego al aire libre y la psicomotricidad.

El proyecto fue consensuado con la dirección del centro y con la Anpa, y fue visitado estos días por la concejala de Educación, Begoña Blanco, y por la teniente de alcalde y, Paz Pérez. La actuación incluyó también el cierre del espacio para delimitar la zona y reforzar la seguridad.

El Concello recuerda que el CEIP Varela Buxán fue objeto de mejoras en 2025, con un portal eléctrico en el pabellón, tarima antideslizante en aulas y la adecuación de un baño como almacén para Infantil. En 2024 se ejecutaron la cubrición del patio y una entrada lateral al patio.

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Blanco destacó que «seguimos desenvolvendo actuacións de mantemento e mellora nos centros educativos ao longo de todo o ano, en contacto permanente cos equipos directivos e coas Anpas para atender as súas necesidades».