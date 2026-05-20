Carta aberta
Aos veciños de Carboentes e Arnego
CatiSomozacalviño
Estimados alcalde e tenente alcalde:
Logo da reunión encabezada este luns polo presidente da Deputación de Pontevedra e veciño de Rodeiro, Luis López, coa veciñanza de Carboentes e Arnego con motivo do plan do goberno provincial para realizar unha mellora histórica na estrada municipal que conecta as dúas parroquias, quero compartir con vdes. unha reflexión persoal: é tal o clamor pola reforma da vía, e tanta a urxencia de dar pasos adiante, que é o momento de rachar os esquemas peor valorados da política.
Onde outros aproveitarían –e pode que aproveiten– a oportunidade para confrontar con novas leas, eu quero facer unha proposta en positivo.
Pido o que nos pide a xente. Pido que abandonemos calquera interese electoral en favor desta obra. Pido que só nos poñamos unha camiseta: a camiseta de Rodeiro.
Así pois, como líder da forza política máis votada no municipio, quero propoñer a todos os partidos con representación do Concello un Pacto por Carboenes-Arnego encamiñado a tomar desde xa, e coa unidade de todos os partidos, as decisións necesarias para que a reforma da estrada sexa unha realidade canto antes, malia a súa complexidade técnica e administrativa.
Temos unha oportunidade.
O compromiso político e persoal de Luis López con esta actuación abre unha ocasión inédita que non nos podemos permitir desaproveitar. Todos o sabemos. Non hai tempo que perder.
Por esa razón, como primeira actuación do Pacto, propoño que os líderes dos tres partidos iniciemos canto antes e de xeito conxunto e acordado os contactos formais cos veciños de Carboentes e Arnego para conseguir a cesión e/ou expropiación dos terreos necesarios para executar o plan de mellora proposto pola Deputación.
Convídovos a unirvos a este pacto por Carboentes-Arnego. Confío en que todos esteamos á altura, e que Rodeiro, cando o día de mañá nos xulgue polas decisións que tomamos nós como os seus representantes, se sinta orgulloso do que fixemos.
É o momento.
Atentamente.
