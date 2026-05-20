Internet
El alcalde gestiona la ampliación de la fibra óptica al rural lalinense
El alcalde de Lalín, José Crespo, y la concejala de Novas Tecnoloxías, Raquel Lorenzo, se reunieron este martes con responsables de la empresa Rede Aberta para analizar la cobertura de fibra óptica en el municipio y ampliar su despliegue en el rural. El Concello busca que la banda ancha llegue al mayor número posible de aldeas del término municipal y anima a los vecinos sin servicio y con necesidad del mismo a trasladar su caso al ayuntamiento para comunicarlo a las operadoras y que los tengan en cuenta a la hora de dotarlos de este servicio.
- Olalla, acogedora de dos hermanos con dedicación exclusiva: «Ni lo haces por ti ni por trabajo o vocación, es una forma de vida»
- Muere una mujer tras precipitarse desde un séptimo piso en Vigo
- Comerciantes y hosteleros empiezan a pagar cuotas voluntarias de 50 euros para el contencioso contra la subida de la basura
- El baile de sillas en la Xunta se atasca: más de 2.100 empleados deben tomar posesión pero hay déficit de plazas para los grupos A1 y A2
- La vía verde más grande de Galicia: 28 kilómetros de recorrido e ideal para los ciclistas
- Dos acusados se enfrentan a 3 años de cárcel por apropiarse de 136.000 euros de la venta de una casa en Baiona
- El Gobierno cederá capacidad pesquera a los jóvenes que quieran dar de alta un barco para emprender en el mar
- CC OO y UGT ratifican el preacuerdo del metal de Pontevedra en sus asambleas