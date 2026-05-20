Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Foro del NoroesteManifestación del metal en VigoPrisión Hijo Fundador de MangoBaile de Sillas Atascado XuntaUn gallego en la flotilla a GazaAlquiler de piscinas privadasHoy, Faro Educa
instagramlinkedin

Internet

El alcalde gestiona la ampliación de la fibra óptica al rural lalinense

Lorenzo y Crespo se reunieron con personal de Rede Aberta. |

Lorenzo y Crespo se reunieron con personal de Rede Aberta. |

El alcalde de Lalín, José Crespo, y la concejala de Novas Tecnoloxías, Raquel Lorenzo, se reunieron este martes con responsables de la empresa Rede Aberta para analizar la cobertura de fibra óptica en el municipio y ampliar su despliegue en el rural. El Concello busca que la banda ancha llegue al mayor número posible de aldeas del término municipal y anima a los vecinos sin servicio y con necesidad del mismo a trasladar su caso al ayuntamiento para comunicarlo a las operadoras y que los tengan en cuenta a la hora de dotarlos de este servicio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents