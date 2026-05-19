La Xunta creará una senda peatonal y ciclista de 2,4 kilómetros en la PO-841

La Xunta de Galicia dio luz verde a la licitación de las obras para ejecutar una nueva senda peatonal y ciclista en la carretera PO-841, a su paso por el municipio de A Estrada. La actuación supondrá una inversión superior a los 1,1 millones de euros y permitirá habilitar un itinerario de uso mixto de cerca de 2,4 kilómetros de longitud destinado a mejorar la seguridad vial y fomentar una movilidad más sostenible.

Las obras serán licitadas en las próximas semanas con la previsión de adjudicarlas antes de que finalice este año. El plazo estimado de ejecución será de doce meses y laintervención se desarrollará en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 18+200 y 20+580 de la PO-841, en el margen derecho de la vía. Es decir, desde la glorieta de Figueiroa hasta el Polígono de Toedo, aproximadamente.

Asimismo, el proyecto contempla la construcción de una senda de hormigón coloreado con un ancho mínimo de 1,80 metros, aunque en dos puntos concretos donde ya existen estructuras el ancho se reducirá de forma puntual. La actuación incluye también la ejecución de dos nuevas estructuras prefabricadas de hormigón para salvar puntos del recorrido donde el trazado intercepta cursos de agua.

Además, con el objetivo de mejorar la seguridad de peatones y ciclistas, la Xunta prevé instalar pavimento táctil en los extremos de la senda, en las paradas de autobús y en los pasos de peatones. De este modo, se facilitará tanto la accesibilidad como la advertencia de posibles cruces o zonas de peligro.

Por otra parte, debido al desnivel existente entre varias parcelas y la carretera autonómica, el proyecto también contempla la construcción de varios muros de contención para garantizar la correcta ejecución de la senda. La actuación incorporará igualmente trabajos complementarios relacionados con la adaptación de servicios afectados, la reposición de cierres, la instalación de nueva señalización y la ampliación de defensas existentes.

Esta intervención no implicará la realización de expropiaciones, ya que todas las actuaciones previstas se desarrollarán dentro de la franja de dominio público de la carretera autonómica. Asimismo, el ejecutivo autonómico subrayó que el proyecto forma parte de la estrategia impulsada para favorecer desplazamientos más seguros y sostenibles en el entorno rural.

La actuación contará además con financiación procedente de fondos europeos Feder 21/27, destinados a impulsar infraestructuras vinculadas a la movilidad sostenible y a la mejora de la seguridad vial.

Corte en A Ramallosa

Por otra parte, el avance de las obras de prolongación de la autovía AG-59 obligará a mantener cerrado durante seis semanas el enlace de A Ramallosa. Desde este domingo quedaron cortados tanto el ramal de entrada como el de salida de la autovía en este punto, desviándose la circulación a través del enlace de Os Verxeles.

La Xunta explicó que este nuevo corte resulta necesario para ejecutar distintos trabajos vinculados al enlace, entre ellos la instalación de barreras de seguridad, señalización vertical y horizontal, balizamiento y la extensión del aglomerado correspondiente a la capa de rodadura. También se acometerán actuaciones relacionadas con el drenaje.

Noticias relacionadas

Una vez finalizados los 7,5 kilómetros de prolongación de esta autovía libre de peaje, los tiempos de viaje entre Santiago y A Estrada se reducirán en unos diez minutos. Una actuación cuya inversión supera los 67 millones de euros.