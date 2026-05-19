Silleda inicia la reforma integral de su Escola de Música para mejorar accesibilidad y funcionalidad

Las obras de reforma integral y mejora de la accesibilidad de la Escola de Música Municipal de Silleda ya están en marcha. El inicio de los trabajos llega después de la adjudicación del proyecto a la empresa Cruz Val Obras y Servicios y supone el paso de la planificación a la ejecución de una actuación que ya había sido anunciada en los últimos meses y que cuenta con un presupuesto de 890.185,78 euros.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, y la concejala de Cultura, Mónica González Conde, visitaron los primeros trabajos junto al responsable de la adjudicataria y la dirección de obra. La intervención permitirá modernizar por completo el edificio, con mejoras en accesibilidad, eficiencia energética, aislamiento y funcionalidad.

Pena señaló que el comienzo de la obra supone «un paso decisivo para facer realidade unha demanda histórica da comunidade educativa e musical de Silleda». La regidora recordó además que la Escola de Música «é moito máis ca un espazo de formación, é unha peza fundamental da vida cultural do municipio e a canteira da nosa Banda de Música Municipal e doutros grupos tradicionais».

El proyecto incluye la instalación de un ascensor, la creación de accesos adaptados, la eliminación de barreras arquitectónicas, la ampliación de la sala de ensayos, la mejora del aislamiento térmico y acústico, la renovación de la carpintería exterior e interior, nuevos aseos y una reorganización de aulas y salas de ensayo.

La actividad lectiva y musical ya fue trasladada de forma provisional a las instalaciones de la Fundación do Campo Galego, en el recinto ferial de la Semana Verde. Conde destacó «o esforzo realizado para compatibilizar unha obra imprescindible co mantemento da actividade lectiva e musical». El centro cuenta con más de 200 alumnos, por lo que el Concello subraya la importancia de mantener el servicio durante la ejecución de los trabajos.

Noticias relacionadas

La actuación está cofinanciada por la Xunta, a través del Fondo adicional al Fondo de Cooperación Local, y por el Plan Provincia Extraordinaria de la Deputación de Pontevedra.