El PP de Vila de Cruces exige medidas «inmediatas» para el buen funcionamiento de Servizos Sociais

El PP de Vila de Cruces asegura que el funcionamiento del área de Servizos Sociais «evidencia a falta de planificación e xestión do actual executivo local». En el pleno de marzo, este partido preguntó al gobierno de Xuntos cómo iba a resolver la ausencia de la técnica responsable, y la respuesta fue que se echaría mano de refuerzos por acumulación. «Pero a realidade é moi distinta á propaganda do goberno local. A día de hoxe, cando a administrativa do departamento non pode asistir puntualmente por motivos persoais, o servizo queda sen atencion. A única medida adoptada polo goberno local é que unha técnica acuda dúas veces por semana», señalan los populares, que consideran que esta opción deja «infracuberto» al departamento.

El PP se hace eco, además, de las quejas de los vecinos y vecinas, «que denuncian que non hai con quén falar nin quen os atenda cando acoden ao consistorio». Por ello, el partido mayoritario de la oposición considera «incomprensible e fóra da realidade que no último pleno un dos puntos da orde do día fose intentar subir o soldo da concelleira responsable desta área», Noemí Lois, en un reparto entre los ediles con dedicación de la cuantía que antaño percibía el ya exedil de Cultura, Julio López. El partido que encabeza Jesús Otero recalca que esta propuesta no salió adelante gracias a los votos de la oposición, que ahora suman 7 contra 5.

La formación política remarca, en este sentido, que «unha responsable política que ten un departamento tan importante totalmente infracuberto non merece nin a subida salarial que pretendían aprobar nin sequera o soldo que percibe na actualidade». Añade que la prioridad del gobierno que lidera Luís Taboada debería ser «garantir o correcto funcionamento do servizos básicos, e non aumentar retribucións mentres os veciños atopan as portas pechadas». Urge, por todos estos motivos, que se tomen medidas de forma inmediata para que ningún vecino quede sin atención.