Conectividad
El PP de Lalín reclama un mapa de la cobertura de fibra óptica
Redacción
Lalín
El grupo municipal del PP de Lalín llevará al pleno una moción para reclamar al Gobierno central la creación de un mapa de servicio de fibra óptica y la puesta en marcha de un plan de choque que garantice esta conexión en todo el territorio municipal. La propuesta, firmada por la concejala de Novas Tecnoloxías, Raquel Lorenzo Fernández, sostiene que aún existen núcleos rurales sin acceso a banda ancha por fibra pese a los compromisos del programa ÚNICO y de la estrategia España Digital 2025. El PP pide al Ministerio para la Transformación Digital una web o teléfono gratuito que permita conocer la cobertura real y las compañías que prestan servicio en cada zona.
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