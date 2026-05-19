Los más pequeños del Vitalqi conquistan el tatami

El Gimnasio Vitalqi de Lalín valora de forma muy positiva su reciente participación en el Campeonato Provincial de Kung-Fu en edad escolar, celebrado en Mos. La expedición lalinense batió un récord histórico de participación al presentar un total de 14 equipos en esta fase competitiva. Más allá de las medallas obtenidas, que en estas etapas formativas se consideran el aspecto menos relevante, la dirección del centro destaca la inmensa motivación mostrada por todos los niños. Los deportistas saltaron al tatami con el firme deseo de demostrar sus habilidades, incluyendo los grupos de categoría benjamín, con pequeños desde los 4 años que encandilaron al público asistente. Desde Vitalqi se orientan estas citas como una herramienta para transmitir valores esenciales, situando siempre el marcador en un segundo plano. No obstante, los resultados deportivos resultaron brillantes al lograr 5 primeros puestos, 2 segundos y 4 terceros. En la categoría de Cinturón Amarillo Benjamín, el equipo formado por Lia, Lara, Xurxo, Daniela, Aranza y Valeria se proclamó campeón. En Cinturón Amarillo Alevín, el oro fue para Noela, Uxia y María. En Cinturón Naranja Alevín, el equipo de Alexandre, Amaia y Adolfo alcanzó el primer puesto, seguidos por el segundo de Leo, Asier, Santi y Xabier; mientras que Valentina, Leire, Athenea y Naiara fueron terceras, y Hugo, Ulises, Teo, Eduard y José terminaron cuartos. En Cinturón Naranja Infantil, vencieron Malak, Hawaa y Antonio. En Cinturón Azul Infantil, Sheila, Noa, Daniel y Nerea fueron segundos, y Ares, Darío y Clara terceros. Finalmente, en Cinturón Marrón Infantil, el oro recayó en Sabela, Sandra, Samuel y Olaya, mientras que Jairo, Iago y Xose Antonio lograron el bronce. Vitalqi agradece el apoyo fundamental de todos los padres y familiares.