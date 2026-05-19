Luis López urge al Concello a desbloquear la mejora del vial Carboentes-Arnego

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, mantuvo este lunes un encuentro con vecinos de Rodeiro para explicar la propuesta del gobierno provincial para incorporar a la red de carreteras provinciales la vía que une Carboentes y Arnego, actualmente de titularidad municipal. La actuación, según trasladó, permitiría acometer una mejora integral de un eje de ocho kilómetros en el término municipal de Rodeiro, con continuidad hacia Dozón y otros municipios de la provincia de Ourense.

La propuesta de la Diputación pasa por una permuta: el organismo provincial asumiría esta carretera municipal, que considera susceptible de adaptarse a los estándares de la red provincial, y transferiría al Concello otra vía provincial con características más acordes a un uso municipal. López aseguró que la institución ya tiene consignado un millón de euros en el presupuesto de este año para ejecutar la intervención, pero vinculó el inicio del proyecto a que el Concello ponga a disposición los terrenos necesarios.

«Propuxémoslle o seguinte acordo ao Concello: a permuta desta estrada, que ten potencial para adaptala aos estándares dunha estrada provincial; e a cambio transfeririámoslle ao Concello unha estrada provincial que se axusta ás necesidades dunha vía municipal. É unha proposta seria e firme, de feito temos xa reservado no orzamento deste ano 1 millón de euros para acometer a súa mellora. Porén, aínda estamos agardando pola resposta do Concello que pasa por poñer a disposición os terreos necesarios para a actuación», afirmó el presidente provincial.

«Se o Concello quere colaborar, ten a man da Deputación tendida» Luis López — Presidente de la Diputación de Pontevedra

La intervención planteada incluiría el ensanche del vial para dotarlo de dos carriles de circulación, uno por sentido, con un mínimo de tres metros de ancho cada uno. También contempla la extensión de una nueva capa de rodadura, la construcción de cunetas de seguridad y la instalación de nueva señalización vertical y horizontal. La Diputación sostiene que la transferencia de titularidad permitiría mejorar tanto la movilidad vecinal como la seguridad vial en una comunicación relevante para el norte de la provincia.

López defendió que la carretera tiene un papel estratégico para Rodeiro y para su conexión con otros territorios próximos. «Esta é unha estrada vertebradora, que pode funcionar como porta de entrada e saída na zona norte da provincia e enlazar coa autovía de Ourense a Vigo», señaló ante los vecinos.

El debate sobre la mejora de la carretera Carboentes-Arnego no es nuevo. En los últimos meses, el Concello de Rodeiro también había reclamado avances para desbloquear la permuta y el proyecto de mejora, con peticiones de reunión dirigidas a la Diputación y referencias a la necesidad de clarificar la titularidad de distintas vías municipales y provinciales.

Durante el encuentro, el presidente provincial enmarcó esta propuesta en las actuaciones realizadas por la Diputación en Rodeiro durante el actual mandato. Citó inversiones por más de 700.000 euros en carreteras como la EP-6201, entre Rodeiro y Vilela; la EP-6202, entre Rodeiro y Oseira; y la EP-6204, entre Portela y Antas de Ulla. También aludió a proyectos de colaboración directa con el Concello que, según la institución provincial, suman 3,7 millones de euros en lo que va de mandato, entre ellos las pistas de pádel y la mejora de caminos municipales.

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López recordó, además, que Rodeiro puede acogerse al Plan Vía Depo, una iniciativa extraordinaria dotada con ocho millones de euros para ayudar a los concellos de la provincia a reparar carreteras dañadas por los temporales del invierno. El presidente provincial cerró su intervención apelando a la colaboración municipal: «Se o Concello quere colaborar, ten a man da Deputación tendida».