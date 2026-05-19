Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Foro del NoroesteManifestación del metal en VigoPrisión Hijo Fundador de MangoBaile de Sillas Atascado XuntaUn gallego en la flotilla a GazaAlquiler de piscinas privadasHoy, Faro Educa
instagramlinkedin

Ensino

Letras Galegas «Indómitas» no Xesús Golmar

Un coro unánime de 608 alumnos celebra o legado de Begoña Caamaño con Uxía Senlle, humanizando a súa figura ao través da música e a lingua galegas

Actuación de Uxía Senlle no CEIP Xesús Golmar de Lalín polo Día das Letras Galegas.

Actuación de Uxía Senlle no CEIP Xesús Golmar de Lalín polo Día das Letras Galegas.

Bernabé / Javier Lalín

Ángel Graña

Lalín

Lalín viviu unha mañá de música, emoción e compromiso coa lingua no CEIP Xesús Golmar. A artista mosense Uxía Senlle, unha das voces máis recoñecidas da nosa música, recalou no centro lalinense para celebrar o Día das Letras Galegas cun concerto moi especial. Ante un auditorio formado polos 608 alumnos de Educación Infantil e Primaria e o seu profesorado, a cantante presentou o seu proxecto «Indómitas: nove ondas a Begoña Caamaño», unha homenaxe vibrante á escritora e xornalista á que se lle dedica a efeméride este ano.

O evento, que durou aproximadamente unha hora, transformou o espazo escolar nun escenario de reivindicación cultural. A pesar de que os plans iniciais eran outros, a dirección do centro tivo que adaptarse á loxística para garantir o éxito da xornada. Chus López, directora do CEIP Xesús Golmar, explicaba as sensacións tras o encontro: «Resultou mellor do esperado a pesar de cambiar de ubicación. En principio, era para facelo no patio cuberto e ao final decidimos facelo no ximnasio, onde tiñamos medo pola acústica, pero resultou moi ben».

A semente deste concerto plantouse co obxectivo de achegar a figura de Begoña Caamaño aos máis cativos dun xeito lúdico e artístico. A escolla de Uxía non foi casual, xa que a súa música conecta a tradición coa modernidade, unindo xeracións baixo un mesmo verso. «A idea partiu a raíz da celebración do Día das Letras Galegas dedicado a Begoña Caamaño. Desde o equipo de normalización lingüística falamos da posibilidade de traer a Uxía Senlle porque o seu novo traballo inclúe unha canción dedicada a Begoña titulada Begoñísima. Estivemos en contacto con ela e acertou á primeira», sinalaba López.

Para a directora do centro, este acto tivo unha carga emocional profunda e persoal. Foi a propia Chus López quen presentou á artista, lembrando os tempos nos que as tres —directora, cantante e escritora homenaxeada— compartían aulas e ilusións de xuventude. «Cando empecei a carreira de Maxisterio en Vigo, Begoña foi compañeira miña», recordaba con emoción. «Lembro que era unha persoa libre, defensora das causas xustas, rebelde, impulsiva e moi creativa. Ela tiraba de todos. Era incrible o poder que tiña de convicción. O que menos me imaxinaba eu é que lle ían dedicar a Begoña Caamaño un Día das Letras Galegas».

Pola súa banda, Uxía Senlle mostrouse visiblemente conmovida pola recepción de toda a comunidade educativa de Lalín. «Cantar nese cole a Begoña foi algo moi bonito. Estiven acompañada de Sabela da Cal e Rafa Otero. Sabían as cancións e acompañáronnos. Vimos a un profesorado moi implicado», afirmou a artista. Para a cantante, a experiencia no Xesús Golmar foi revitalizante dentro da súa xira: «Vimos co corazón cheo. Desde que chegamos foi un baño de cariño. Está sendo un ano moi intenso pero estou encantada».

O momento máis álxido da xornada chegou coa interpretación de «Begoñísima». O ximnasio do colexio resoou cun coro unánime onde os alumnos uniron as súas voces ás da artista mosense. Ver a nenos de tres anos e a mozos de sexto de Primaria compartindo o mesmo ritmo foi a proba do poder unificador da lingua e da música. O concerto logrou o seu obxectivo de humanizar a figura de Caamaño, presentándoa ante os escolares como unha referente próxima, vibrante e chea de forza.

Noticias relacionadas

O equipo docente do Xesús Golmar valorou moi positivamente a experiencia, destacando que actividades deste tipo deixan unha pegada moito máis duradeira que as clases teóricas tradicionais. A xornada pechouse cunha ovación pechada e coa sensación de que, en Lalín, o legado de Begoña Caamaño atopou un novo fogar na voz de Uxía e no corazón de centos de rapaces que hoxe saben moito máis sobre quen foi aquela muller indómita que tanto amou a súa terra e a súa palabra.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Olalla, acogedora de dos hermanos con dedicación exclusiva: «Ni lo haces por ti ni por trabajo o vocación, es una forma de vida»
  2. Muere una mujer tras precipitarse desde un séptimo piso en Vigo
  3. Comerciantes y hosteleros empiezan a pagar cuotas voluntarias de 50 euros para el contencioso contra la subida de la basura
  4. El baile de sillas en la Xunta se atasca: más de 2.100 empleados deben tomar posesión pero hay déficit de plazas para los grupos A1 y A2
  5. La vía verde más grande de Galicia: 28 kilómetros de recorrido e ideal para los ciclistas
  6. Dos acusados se enfrentan a 3 años de cárcel por apropiarse de 136.000 euros de la venta de una casa en Baiona
  7. El Gobierno cederá capacidad pesquera a los jóvenes que quieran dar de alta un barco para emprender en el mar
  8. CC OO y UGT ratifican el preacuerdo del metal de Pontevedra en sus asambleas

Letras Galegas «Indómitas» no Xesús Golmar

Letras Galegas «Indómitas» no Xesús Golmar

Baja la cotización del ganado vacuno en Silleda, a excepción de la recría

Baja la cotización del ganado vacuno en Silleda, a excepción de la recría

A Estrada tiene base empresarial, pero necesita ganar escala y coordinación

Lalín ejemplifica la tendencia provincial: más casas individuales y menos promociones en bloque en Pontevedra

«Me impactaron las imágenes de la cara oculta de la Luna captadas por la Artemis II»

«Me impactaron las imágenes de la cara oculta de la Luna captadas por la Artemis II»

Ton van Vliet: «Non sabería dicir qué aldea de Agolada me resultou máis curiosa á hora de sacar fotos»

Ton van Vliet: «Non sabería dicir qué aldea de Agolada me resultou máis curiosa á hora de sacar fotos»

La Xunta creará una senda peatonal y ciclista de 2,4 kilómetros en la PO-841

La Xunta creará una senda peatonal y ciclista de 2,4 kilómetros en la PO-841

El Concello licita la obra de ampliación del parque infantil de Figueiroa

Tracking Pixel Contents