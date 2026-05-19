Brecha digital
Lamela abre los talleres sobre el uso de internet para vecinos y negocios
Redacción
Silleda
Silleda acoge hasta el 29 de mayo una nueva acción del programa de voluntariado corporativo Ineco RuralTIC, impulsado por la ingeniería pública Ineco para promover la digitalización en municipios rurales. Las sesiones arrancaron este lunes en Lamela y continúan hoy martes, a las 17:00, en Dornelas; el jueves 21, a las 18:00, en Graba; el viernes 22, también a las 18:00, en Abades; el miércoles 27, a las 17:30, en Laro; y el jueves 28, a las 18:00, en Breixa. Los talleres abordarán cuestiones como comunicación digital, correo electrónico, mensajería, banca y compra online, trámites administrativos, seguridad en Internet y posicionamiento digital para pequeños negocios.
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