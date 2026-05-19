«Me impactaron las imágenes de la cara oculta de la Luna captadas por la Artemis II»

El Concello de Lalín se suma a la celebración del Día Internacional de los Museos organizando una conferencia divulgativa en el Museo Municipal. La actividad se enmarca dentro del programa municipal de astroturismo con el que se impulsa a la capital dezana como Destino Starlight. Antonio Galeote Gutiérrez, presidente de la Asociación Astronómica de El Bierzo (Asasbi) disertó sobre la misión Artemis II de la NASA.

Tras más de 50 años desde el programa Apolo, ¿por qué es Artemis II el verdadero punto de inflexión para la exploración espacial moderna?

Hay que tener en cuenta que desde las misiones Apolo no se había vuelto a enviar una nave tripulada a la Luna, aunque es verdad que en esta misión no alunizaron, pero sí era una misión tripulada a diferencia de la Artemis I, que fue similar a esta pero sin tripulación. Después de las Apolo se abandonó un poco la exploración de la Luna, pero ahora se ha vuelto a retomar ese interés porque lo que se busca un poco es la posibilidad de establecer una base permanente en la Luna y, además, que sirva también como prueba para futuras misiones a Marte. Entonces, estas misiones han sido importantes porque el futuro de las carreras espaciales van por ese camino. La razón de establecer bases en la Luna es porque aunque parezca que no hay cosas interesantes en ella, sí que las hay.

¿Qué dato o imagen de esta misión le ha impactado más como astrónomo?

Nos impactan siempre las imágenes de la cara oculta de la Luna porque es un poco la cara desconocida del satélite. Nosotros, digamos, que la cara visible de la Luna la tenemos bastante bien explorada porque las misiones Apolo alunizaron en la cara visible, pero la cara oculta estaba sin explorar. Es verdad que ya se habría sobrevolado la parte oculta, pero no se había hecho un estudio en detalle como el que se hizo en esta misión. Por lo tanto, lo que me impactó mucho fueron las imágenes de la cara oculta de la Luna. Es la imagen con la que yo me quedaría.

Esta tripulación destaca por su diversidad. ¿Cómo cree que esto influye en la percepción pública de la ciencia hoy en día?

Afortunadamente, hoy en el mundo de la ciencia, y de la ciencia espacial en particular, existe una gran variedad de profesionales que pueden ser astronautas. No es como hace 40 o 50 años cuando el acceso a ser astronauta era impensable, por ejemplo, para mujeres. Hoy en día, pues las mujeres se han incorporado a la ciencia espacial, al igual que lo han hecho las personas de raza negra, porque hay mucha diversidad entre la gente incorporada a la ciencia espacial.

El objetivo final es establecer una base permanente. ¿Cuánto de cerca estamos de ver una presencia humana sostenible en el polo sur lunar?

Yo creo que ahora mismo ya se podría alunizar en el polo sur. Con los datos que ha recogido la misión Artemis II, que hay que analizarlos bien para que no quede ningún cabo suelto, se podría hacer. Lo que pasa es que hay que estudiar bien todos los parámetros y las circunstancias para que ese alunizaje sea exitoso.

¿Qué consejos daría para observar la Luna con "ojos de explorador" desde nuestras montañas u otros lugares especiales?

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La observación de la Luna es algo que no deja indiferente a nadie y eso es algo en lo que todos debemos coincidir. Cualquier noche, sin que sea necesario que esté llena, en un cuarto menguante o en un cuarto creciente, salimos y nos encontramos la Luna ahí, y no sé que tiene ese astro pero crea una gran fascinación. A pesar de lo cercano que es para nosotros, y de lo familiarizados que estamos con él, algo tiene que nos crea una gran fascinación. Y, de hecho, yo por ejemplo, que soy astrónomo y he observado muchas veces la luna durante mucho tiempo, no me canso de observarlo. Y además tiene una cosa en particular y que tiene que ver con la diferencia de lugares que podemos elegir para observar la Luna. Podemos hacerlo desde un lugar costero, donde la visión es impresionante, en una zona montañosa o en una ciudad habitada. En una ciudad, por ejemplo, se puede observar perfectamente la Luna porque es un astro que tiene suficiente luz para que la contaminación lumínica digamos sea menor. No le sucede como a otros astros que si no estás en un sitio muy oscuro es difícil poder observarlos bien. El consejo siempre tiene que ser buscar un lugar donde sobre todo estés tranquilo y tampoco hace falta un telescopio, con unos prismáticos se puede hacer una perfecta observación de la Luna y disfrutar muchísimo. Simplemente con apuntar los prismáticos o el telescopio al satélite y a pasarlo bien porque, insisto, la Luna no deja indiferente a nadie que quiera observarla.