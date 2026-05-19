El Concello licita la obra de ampliación del parque infantil de Figueiroa

La junta de gobierno local de A Estrada aprueba el inicio del procedimiento para contratar las obras de ampliación y mejora del parque infantil de Figueiroa, situado en el tramo final de la Avenida de Santiago. El proyecto permitirá incrementar tanto la superficie destinada al ocio infantil como el número de juegos disponibles para los usuarios.

La actuación responde al crecimiento poblacional experimentado en esta zona de la villa durante los últimos años y al carácter estratégico de este espacio, ubicado junto al CEIP Figueiroa y muy próximo a la Escola Infantil Municipal.

Para ejecutar esta intervención, el Concello destinará algo más de 52.000 euros procedentes de una baja del plan +Provincia. En concreto, el parque pasará de los 116 metros cuadrados de superficie actual a rondar los 180.

El proyecto contempla la ampliación de la soleira existente y la instalación de nuevas losetas homologadas en toda la superficie de juego. Además, se conservarán los elementos actuales que se encuentren en buen estado, al tiempo que se incorporarán nuevas estructuras lúdicas en la zona ampliada.

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Con el acuerdo adoptado por la Xunta de Goberno Local se inicia ahora la tramitación administrativa para adjudicar las obras, con un plazo de ejecución previsto de unos dos meses.