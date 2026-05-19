A Estrada tiene base empresarial, pero necesita ganar escala y coordinación

El municipio de A Estrada tiene actividad, empresas y margen de crecimiento, pero necesita dar un paso más como pasar de una economía dispersa a un modelo más organizado y competitivo. Esta es la idea principal que dejó la presentación del Informe de Coxuntura Económica de Galicia 2025, celebrada esta mañana en el consistorio.

El estudio, elaborado por el Club Financiero de Santiago y presentado por María Bastida, Javier Turienzo, profesores de la Universidade de Santiago de Compostela, ofrece una visión global de la economía gallega. Por primera vez, analiza el conjunto de la comunidad y no solo una provincia, poniendo el foco en cómo interactúan cinco elementos clave como empresas, mercados, territorio, instituciones y el entorno de colaboración.

Durante la sesión, los expertos insisten en que A Estrada no parte de cero. Al contrario, cuenta con una base empresarial amplia, tradición emprendedora y una economía variada. Sectores como el comercio, los servicios, la construcción o la industria vinculada a la madera y el mueble siguen teniendo peso, a lo que se suma la actividad en el polígono de Toedo como espacio de referencia.

Sin embargo, el reto no está en crear nuevas empresas desde cero, sino en aprovechar mejor lo que ya existe. Muchas de las iniciativas funcionan de forma aislada, lo que dificulta que crezcan, ganen tamaño o accedan a oportunidades de mayor valor. En otras palabras, hay actividad, pero falta organización para convertirla en una ventaja competitiva clara.

Uno de los aspectos que más se destaca es el papel del territorio. A Estrada ocupa una posición central en el interior de Galicia, pero al mismo tiempo presenta una gran dispersión geográfica. Esta combinación influye en cuestiones tan prácticas como los desplazamientos, el acceso a servicios, la conectividad o los costes para las empresas.

Los expertos subrayan que el territorio no es solo el lugar donde se desarrolla la actividad, sino un factor que puede impulsar o frenar la competitividad. Por eso, entender cómo afecta esta dispersión resulta clave para planificar el futuro económico del municipio.

Además, el informe señala algunos retos importantes como el predominio de pequeñas empresas, dificultades para crecer, poca cooperación entre negocios, limitada presencia de tecnología avanzada y el riesgo de quedarse en una economía funcional, con menor capacidad para atraer talento o generar alto valor añadido.

Asistentes a la presentación del informe económico / FDV_Externas

Hoja de ruta

Frente a este escenario, el informe propone avanzar hacia una estrategia más coordinada. La idea es trabajar de forma más conjunta para que las empresas puedan crecer mejor. Entre las prioridades figuran reforzar la colaboración, mejorar la posición en la cadena de valor, impulsar el polígono de Toedo, favorecer el relevo generacional y atraer talento.

También se plantea aprovechar mejor la conexión con el entorno, especialmente con Santiago de Compostela y otros municipios cercanos, para generar sinergias y ampliar oportunidades.

Otra de las propuestas es elaborar un diagnóstico más concreto de la competitividad local. Este análisis permitiría identificar qué sectores tienen más potencial, qué necesidades existen y qué proyectos podrían ponerse en marcha para impulsar el crecimiento en los próximos años.

El informe deja claro que A Estrada no necesita reinventarse, sino organizar mejor lo que ya tiene. El objetivo es que su economía dé un salto en tamaño, productividad y valor añadido.

El alcalde, Gonzalo Louzao Dono, valoró positivamente la presentación y agradeció que el municipio fuera elegido para dar a conocer el informe. Según destacó, este tipo de análisis permite reflexionar sobre la situación local con una mirada externa y rigurosa.

El regidor coincidió en que el principal desafío es ordenar mejor el potencial existente, más que generar nuevas actividades desde cero. En este sentido, señaló que el gobierno local seguirá apostando por medidas que fomenten la cooperación entre empresas y mejoren la conexión del municipio.

Asimismo, subrayó la importancia de infraestructuras como el polígono de Toedo y de las conexiones con el entorno. Iniciativas como su ampliación o la mejora de la comunicación con Santiago a través de la autovía AG-59, que reducirá notablemente los tiempos de desplazamiento, se enmarcan en esta estrategia de crecimiento más organizado.