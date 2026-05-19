El Bloque exige a la Xunta que explique su gestión de la sarna

El BNG presentó varias iniciativas parlamentarias para demandar explicaciones a la Xunta sobre la actuación desarrollada tras conocerse dos casos de sarna noruega en Vila de Cruces. Apunta que «as traballadoras do SAF non poden quedar desprotexidas ante situacións deste tipo nin asumir en solitario as consecuencias da falta de protocolos claros, medios suficientes ou coordinación institucional», en referencia a la suspensión del servicio por parte del gobierno local cruceño.

En este sentido, la organización política cuestiona el apoyo técnico, sanitario y económico que prestó el ejecutivo de Xuntos polo Noso Concello desde la detección de los casos. Pide, por otra parte, conocer el número de personas contagiadas (los últimos datos de Sanidade hablan de 2, y de casi una veintena de contactos vigilados) así como el foco donde se originó el brote.

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Por último, el BNG reclama conocer qué mecanismos de coordinación existen entre la Xunta, los concellos y las empresas adjudicatarias del Servizo de Axuda no Fogar para garantizar respuestas rápidas ante riesgos sanitarios, así como qué servicios de supervisión empleó la administración autonómica para asegurar que se estaba cumpliendo la normativa en prevención de riesgos laborales.