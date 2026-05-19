Baja la cotización del ganado vacuno en Silleda, a excepción de la recría

La Central Agropecuaria de Galicia registró este martes 1.249 reses de ganado bovino, 39 más que en la sesión anterior. Sin embargo, el importe conjunto de las transacciones se situó ligeramente por debajo del martes previo, con 1.476.231 euros frente a los 1.493.523 euros del 12 de mayo.

En vacuno mayor, la asistencia fue muy similar a la anterior, con 348 animales presentados y 317 adjudicados. La media de los ejemplares vendidos descendió hasta los 2.191,33 euros, frente a los 2.461,31 euros de la semana pasada, y las transacciones sumaron 694.653 euros.

En becerros de recría acudieron 617 animales, de los que se adjudicaron 591. La cifra baja respecto a los 646 presentados y 623 vendidos de la semana pasada, aunque el precio medio subió hasta los 658,73 euros, frente a los 649,7 euros anteriores. El volumen de operaciones alcanzó los 389.310 euros, por debajo de los 404.761 euros de la sesión precedente.

La mayor subida en actividad se dio en terneros carniceros, con 223 animales en la subasta y 209 adjudicados, frente a los 144 presentados y 135 vendidos de la semana anterior. Este aumento de oferta elevó el volumen de transacciones hasta los 329.499 euros, aunque el precio medio bajó de 1.648,30 a 1.576,55 euros. Dentro de esta categoría, la Ternera Gallega Suprema marcó una media de 1.628,47 euros y 103 unidades.

En pasteros, la Central contabilizó 61 animales, con 58 adjudicados. Las transacciones alcanzaron los 62.769 euros y el precio medio se situó en 1.082,22 euros, por debajo de los 1.151,53 euros de la sesión anterior.

Noticias relacionadas

En las mesas de precios, el porcino cebado repitió cotizaciones. El lechón volvió a bajar cinco euros y acumula cinco semanas de caída. También descendieron los huevos, en este caso después de algo más de dos meses de estabilidad. Y el conejo repite en 2,4 euros por kilo vivo en la lonja de referencia, que es la de Madrid.