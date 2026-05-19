Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones en AndalucíaForo del NoroesteEl Celta, en EuropaEl precio de la sanidadBandas albanesas«Origen» de la ríaLetras Galegas
instagramlinkedin

Comunicación política

Acciones formativas en el PSOE de Silleda

Acciones formativas en el PSOE de Silleda | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Acciones formativas en el PSOE de Silleda | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

La inteligencia artificial en la creación de contenidos centró la primera acción formativa de la Escuela Jaime Vera que pudo seguirse desde la sede del PSOE de Silleda. El ciclo online sigue esta semana y la próxima.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Olalla, acogedora de dos hermanos con dedicación exclusiva: «Ni lo haces por ti ni por trabajo o vocación, es una forma de vida»
  2. Muere una mujer tras precipitarse desde un séptimo piso en Vigo
  3. El metal se consolida a la vanguardia de toda España en subidas salariales: así pacta la industria en comparación con otros sectores
  4. Gustavo, el joven que hace bailar a las estatuas de Ourense y convierte el Miño en río navegable
  5. Dos acusados se enfrentan a 3 años de cárcel por apropiarse de 136.000 euros de la venta de una casa en Baiona
  6. Cuando el marisqueo deja de ser rentable: «Dejo el mar muy a mi pesar porque no hay ingresos, no por madrugar, el frío o el calor»
  7. Estudiante keniata llega a un pueblo de Ourense para revitalizar el rural con un 'hub' de innovación
  8. La vía verde más grande de Galicia: 28 kilómetros de recorrido e ideal para los ciclistas

Ton van Vliet: «Non sabería dicir qué aldea de Agolada me resultou máis curiosa á hora de sacar fotos»

Ton van Vliet: «Non sabería dicir qué aldea de Agolada me resultou máis curiosa á hora de sacar fotos»

La Xunta creará una senda peatonal y ciclista de 2,4 kilómetros en la PO-841

La Xunta creará una senda peatonal y ciclista de 2,4 kilómetros en la PO-841

El Concello licita la obra de ampliación del parque infantil de Figueiroa

El Bloque exige a la Xunta que explique su gestión de la sarna

El PP de Vila de Cruces alerta del «deficiente funcionamiento» de Servizos Sociais y exige medidas Inmediatas

El PP de Vila de Cruces alerta del «deficiente funcionamiento» de Servizos Sociais y exige medidas Inmediatas

Acciones formativas en el PSOE de Silleda

El PP de Lalín reclama un mapa de la cobertura de fibra óptica

Lamela abre los talleres sobre el uso de internet para vecinos y negocios

Tracking Pixel Contents