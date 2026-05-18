Un pregonero ‘de altura’ para el Salmón

Dentro de los actos principales de la Festa do Salmón está, como no puede ser de otro mod, la Gala do Salmón de Ouro, que este año inauguró Fernando Romay Pereiro, medarillista olímpico y referente del baloncesto españo, que se convirtió en un verdadero pregonero ‘de altura’. La ceremonia tuvo lugar en el Teatro Principal y reunió a autoridades, premiados y un numeroso público que quiso compartir con los agraciados de este año el emotivo momento. La comitiva oficial, acompañada por la Banda de Música Municipal, realizó previamente el recorrido desde la Praza da Constitución hasta el auditorio, donde tuvo lugar el pregón y la entrega de las máximas distinciones concedidas por el Concello.

Rodríguez y Louzao, subidos a sillas para condecorar a Romay. | BERNABÉ/ AMANDA CASTRO

En su discurso, Romay comparó su propia trayectoria con la del salmón nadando río arriba a contracorriente para cumplir con su ciclo vital a través de la perseverancia. Tuvo también palabras para la hostelería local, pilar fundamental de la fiesta.

Tras el pregón tuvo lugar la entrega del Salmón de Ouro al propio Fernando Romay, en un momento que dejó una de las imágenes más comentadas de la jornada, ya que el conselleiro Román Rodríguez y el alcalde Gonzalo Louzao tuvieron que subirse a sendas sillas para imponer la distinción al pregonero, de 2,13 metros de altura.

La ceremonia continuó con el reconocimiento a la exalcaldesa Elvira Fernández Díaz, la única mujer que ostentó el bastón de mando en A Estrada. Su hija, María Valladares, recogió la insignia en su nombre.

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También fueron distinguidos el actor y músico Darío Loureiro Carbia, la creadora audiovisual Ariadna Silva Fernández y a la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp), representada por el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva.