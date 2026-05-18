Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Día das Letras GalegasSalud Mental GaliciaEntrevista nueva rectora UVigoConvenios Divorcio VigoBerlingo & Partner Stellantis VigoForo del Noroeste⚽Athletic-Celta
instagramlinkedin

Un pregonero ‘de altura’ para el Salmón

El medallista olímpico y referente del baloncesto Fernando Romay pronunció el discurso inaugural en una Gala do Salmón de Ouro cargada de emoción

Autoridades políticas junto y representantes locales junto a los premiados de esta edición. | BERNABÉ/ AMANDA CASTRO

Autoridades políticas junto y representantes locales junto a los premiados de esta edición. | BERNABÉ/ AMANDA CASTRO

Nerea Couceiro

nerea couceiro

A Estrada

Dentro de los actos principales de la Festa do Salmón está, como no puede ser de otro mod, la Gala do Salmón de Ouro, que este año inauguró Fernando Romay Pereiro, medarillista olímpico y referente del baloncesto españo, que se convirtió en un verdadero pregonero ‘de altura’. La ceremonia tuvo lugar en el Teatro Principal y reunió a autoridades, premiados y un numeroso público que quiso compartir con los agraciados de este año el emotivo momento. La comitiva oficial, acompañada por la Banda de Música Municipal, realizó previamente el recorrido desde la Praza da Constitución hasta el auditorio, donde tuvo lugar el pregón y la entrega de las máximas distinciones concedidas por el Concello.

Rodríguez y Louzao, subidos a sillas para condecorar a Romay. | BERNABÉ/ AMANDA CASTRO

Rodríguez y Louzao, subidos a sillas para condecorar a Romay. | BERNABÉ/ AMANDA CASTRO

En su discurso, Romay comparó su propia trayectoria con la del salmón nadando río arriba a contracorriente para cumplir con su ciclo vital a través de la perseverancia. Tuvo también palabras para la hostelería local, pilar fundamental de la fiesta.

Tras el pregón tuvo lugar la entrega del Salmón de Ouro al propio Fernando Romay, en un momento que dejó una de las imágenes más comentadas de la jornada, ya que el conselleiro Román Rodríguez y el alcalde Gonzalo Louzao tuvieron que subirse a sendas sillas para imponer la distinción al pregonero, de 2,13 metros de altura.

La ceremonia continuó con el reconocimiento a la exalcaldesa Elvira Fernández Díaz, la única mujer que ostentó el bastón de mando en A Estrada. Su hija, María Valladares, recogió la insignia en su nombre.

Noticias relacionadas

También fueron distinguidos el actor y músico Darío Loureiro Carbia, la creadora audiovisual Ariadna Silva Fernández y a la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp), representada por el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents