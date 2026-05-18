Aprobado para la nueva Praza de Galicia de A Estrada, aunque con división de opiniones

La Praza de Galicia de A Estrada, conocida popularmente como Praza da Farola, reformada tras unas obras iniciadas en octubre de 2025 y culminadas con su inauguración el pasado sábado 16 de mayo, en pleno arranque de la Festa do Salmón, ya está en uso. Apenas un día después, la noche del 17, una orquesta llenó el espacio de música, estrenando su nueva vocación como lugar de encuentro. Pero más allá del acto oficial, la verdadera medida del proyecto está en la calle.

En una encuesta a pie de plaza, con una decena de vecinos y visitantes, predominan las opiniones matizadas, con una nota media de que se acerca al 6 sobre 10. Hay quien aprueba el resultado general. «Gústame en xeral, pero fáltalle sombra», resume un vecino, que valora la fuente como "un elemento importante e moi visible" y apunta incluso a que "quizais algún día sexa a praza da fonte".

Otros muestran más reservas. "Antes gustábame máis, pero agora non queda mal", comenta otro encuestado, que pide más protagonismo para la fuente "debería ser o elemento central". También surgen críticas a decisiones concretas. "Non entendo por que moveron a farola", una queja repetida entre varios testimonios.

El diseño genera división. "O resultado é mellorable", apunta otro vecino, que cree que la fuente "non pega moito co entorno" y que las nuevas luminarias "están fóra de lugar". La falta de sombra es otro de los aspectos más señalados, junto a la escasez de zonas verdes "falta máis verde, árbores e zonas axardinadas".

Las opiniones más duras hablan de un espacio poco acogedor. "É unha praza baleira, como deserta e insípida, sen sentido" o "é un batiburrillo de cousas sen sentido". También se cuestiona la estética. "Non me gusta a mestura de estilos" o "hai moita pedra e pouco verde". Incluso hay críticas al modelo urbano. "Só se inviste no centro e o resto está abandonado, como pasa na rúa Benito Vigo e noutras moitas ou no rural, onde non gastan nin a metade que aquí".

Con todo, hay consensos claros y uno de ellos, la eliminación del tráfico, es uno de los aspectos mejor valorados. "Está moi ben quitar o tráfico e gañar espazo para pasear", coinciden varios. Entre elogios y reproches, la nueva plaza inicia así su andadura, aún pendiente de que el uso diario termine de definir su verdadero éxito.

La opinión de la calle

Santi Mosteiro es vecino de A Estrada / F.C.

Santi Mosteiro es vecino de A Estrada y destaca que el resultado es agradable, aunque mejorable en algunos aspectos. “Gústame en xeral, pero fáltalle sombra”, comenta. Aun así, asegura que no haría cambios inmediatos: “Así de primeiras non lle cambiaría nada”. También resalta el protagonismo de la fuente: “A fonte é un elemento importante, é grande e moi visible”. Incluso cree que podría dar nombre al espacio en el futuro: “Quizais chegue a coñecerse como a praza da fonte e non como a praza da farola”. En conjunto, le da “un 7 sobre 10” y considera que el espacio es ahora más moderno, accesible y agradable para el uso diario de vecinos y visitantes.

Manuel Pereira, vecino de A Estrada / F.C.

Manuel Pereira, también de A Estrada, reconoce que prefería el aspecto anterior, aunque valora el resultado actual: “Antes gustábame máis, pero agora non queda mal”. Considera que la fuente debería tener mayor protagonismo: “A fonte debería estar máis centrada ou ser o elemento principal”. También muestra dudas sobre algunos cambios: “Non entendo por que moveron a farola”. Señala la falta de sombra, aunque relativiza: “Aquí en Galicia hai pouco sol pero virían ben que algúns bancos estiveran á sombra, estaría moi ben”. Destaca el uso de piedra frente al cemento y valora especialmente la eliminación del tráfico. Le da “un 8 sobre 10”.

Manuel Valcárcel, vecino de A Estrada / F.C.

La reforma de la Praza de Galicia deja sensaciones encontradas entre los vecinos. Manuel Valcárcel, otro vecino de A Estrada que paseaba por la zona, considera que el resultado “é mellorable paréceme a min” y apunta a varios elementos discutibles. Aunque le gusta el diseño de la fuente, cree que “non pega moito co entorno” y preferiría “unha fonte a ras de chan con chorros verticais”. Tampoco entiende cambios como el de la farola y considera que “debería ser o elemento central”. Critica además las nuevas luminarias por su estilo distinto al de la calle Calvo Sotelo. Señala la falta de sombra y propone “unha pérgola” como posible solución. Su nota para la reforma es de un 4.

Carmen Rey, vecina de A Estrada / F.C.

La reforma de la Praza de Galicia no termina de convencer a todos los vecinos. Carmen Rei, de A Estrada, valora positivamente la eliminación del tráfico: “Agradezo que non haxa tráfico na praza”. Sin embargo, muestra dudas sobre varios elementos del nuevo diseño. “Non me convence nin a fonte, nin o seu estilo nin a súa ubicación”, explica, y tampoco entiende el traslado de la farola al borde del tránsito de vehículos. Critica además las nuevas luminarias: “Non encaixan esteticamente, hai unha mestura de estilos que non me gusta”. Señala la falta de sombra en los bancos. Carmen también le dá un 4 a la reforma de la plaza de Galicia.

Lina Fernández, vecina de Pontevedra / F.C.

La reforma de la Praza de Galicia también suscita opiniones entre quienes la visitan ocasionalmente. Lina Fernández, vecina de Pontevedra, se encuentra en A Estrada por motivos familiares. “A fonte paréceme bonita”, señala, aunque considera que “debería estar máis centrada, como elemento principal”. En su opinión, el conjunto resulta incompleto: “A praza está algo baleira”. Tampoco le convencen las nuevas farolas, ya que “non me gustan nada polo contraste co resto das luminarias”. Además, cree que falta vegetación: “Falta máis verde, zonas axardinadas e mesmo árbores” para hacer el entorno más agradable. Su nota es de un «5 raspado».

Gonzalo López, vecino de Pontevedra / F.C.

Gonzalo López, vecino de Pontevedra también, se muestra crítico con el resultado final. “Non me gusta nada o resultado da reforma”, afirma con rotundidad. Considera que se ha perdido un elemento simbólico importante: “A farola debería seguir no centro, forma parte da historia local”. En su opinión, el nuevo diseño carece de vida: “É unha praza baleira, como deserta”. Tampoco le agradan las nuevas luminarias que rodean el espacio, ya que “non me gustan tampouco e rompen a estética de luminarias que ven de Calvo Sotelo”. Su valoración refleja una percepción más negativa frente a otros testimonios recogidos. Su nota es «un 5 por non darlle o suspenso».