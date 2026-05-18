La fagotista lalinense de Rosalía

María José Rielo representa la culminación del talento musical que germina en las agrupaciones de Lalín para proyectarse hacia los escenarios más exigentes del panorama internacional. La fagotista lalinense, que ha establecido su residencia en Barcelona, ha desarrollado una trayectoria impecable que le permite navegar con soltura entre la disciplina de la música clásica y la innovación de las grandes producciones contemporáneas. Su prestigio profesional la llevó recientemente a integrarse en la formación orquestal que respaldó a Rosalía durante sus emblemáticos conciertos en el Palau Sant Jordi, un hito que la sitúa en la vanguardia de la escena artística actual.

Esta colaboración ha supuesto para la intérprete gallega una inmersión en el complejo engranaje de uno de los espectáculos más ambiciosos de la industria musical. La oportunidad de formar parte de una producción de tal envergadura, plenamente integrada en el particular universo estético y sonoro de la artista catalana, ha sido calificada por Rielo como una vivencia absolutamente inolvidable y de un impacto profesional impresionante. Para la músico, integrarse en un despliegue de ese nivel técnico y artístico ha representado uno de los puntos álgidos de su carrera hasta la fecha.

La magnitud del evento en el recinto barcelonés no solo destacó por su complejidad logística, sino también por la vibrante atmósfera que se generó en cada jornada. La fagotista ha resaltado la espectacularidad de la producción y la arrolladora energía que desprendía el show, subrayando la sensación de privilegio que supuso interpretar su instrumento frente a una audiencia que rozaba las 20.000 personas en cada función. Esta experiencia ante una multitud entregada ha dejado una huella profunda en su trayectoria, validando años de formación y dedicación en el estudio del fagot.

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El éxito de María José Rielo en estos escenarios es también un reflejo de la calidad de la educación musical en Galicia, desde sus inicios en su Lalín natal hasta su consolidación en el entorno cultural de Barcelona. Su capacidad para adaptar un instrumento tradicionalmente asociado a la música académica a los formatos más innovadores de la música urbana demuestra una versatilidad excepcional. A día de hoy, la lalinense continúa su labor profesional en la ciudad condal, habiendo dejado su impronta en uno de los fenómenos culturales más importantes de la década y reafirmando que la excelencia técnica no entiende de fronteras ni de etiquetas de género musical.