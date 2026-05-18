El éxito de la Festa do Salmón abre la puerta a ampliar hasta las 7.000 raciones

La 52ª edición de la Festa do Salmón de A Estrada cerró este domingo con un balance muy positivo por parte del Concello, que ya piensa en seguir ampliando el formato estrenado el pasado año y consolidado en esta edición. Después de que las cerca de 6.000 raciones preparadas se agotaran antes de media tarde, el gobierno local considera necesario estudiar un nuevo incremento de cara a 2027, con el objetivo de aproximarse a las 7.000 raciones.

Además, el ejecutivo municipal interpreta la respuesta del público como una confirmación de que los cambios introducidos en la celebración han conseguido revitalizar una de las citas gastronómicas más emblemáticas de la zona. En este sentido, el regreso de la degustación popular a la Praza da Constitución y la apuesta por mantener actividad festiva durante toda la jornada fueron dos de los aspectos más destacados por el Concello. A esta lectura se suma Adriana Abelleiro, presidenta de la Asociación de Hosteleiros de A Estrada, entidad coorganizadora. Bajo su punto de vista, esta edición volvió a superar expectativas con creces, agotando existencias. «La preventa fue más floja que el año pasado, por lo que al final no aumentamos raciones, lo cual fue una pena ya que alguna gente se quedó sin pincho», compartió, y añadió: «En general, estamos muy contentos, creo que mantener la fiesta durante todo el día, y traer actividades para el fin de semana fue un acierto». Con todo, la hostelería local ya tiene puestos los ojos en la próxima edición, donde espera emplear la Alameda municipal para aumentar el área de esparcimiento y también crear espacios para personas con movilidad reducida.

Por su parte, el concejal de Promoción Económica, Óscar Durán, señaló que el nuevo modelo «conecta con lo que el público espera de la Festa do Salmón», destacando especialmente el ambiente que se vivió durante toda la jornada dominical. Así, tras la degustación popular, la celebración continuó con un tardeo multitudinario y con la actuación posterior de la orquesta París de Noia, que mantuvo las calles del centro llenas de público hasta entrada la noche.

En esta línea, uno de los datos que más satisfacción generó entre los organizadores fue la elevada implicación del sector hostelero. La edición de este año alcanzó un récord de participación con 18 establecimientos implicados en la degustación, la cifra más alta registrada hasta el momento. Según el Concello, este compromiso permitió incrementar notablemente la capacidad del evento respecto a años anteriores. Sin embargo, el crecimiento de la demanda volvió a superar las previsiones iniciales.

Durán recordó que en 2025 se habían preparado 5.500 raciones, que no llegaron a agotarse. A partir de esa experiencia, este año la organización decidió elevar la cifra hasta cerca de las 6.000. No obstante, alrededor de las dos de la tarde muchos restauradores ya habían terminado sus existencias debido a la gran afluencia de visitantes. «Esto nos hace pensar, en una primera valoración, en la necesidad de incrementar todavía más y acercarnos el año que viene a las 7.000 raciones», indicó el edil.

Asimismo, el Concello avanzó que durante las próximas semanas se abrirá un periodo de análisis conjunto con la hostelería local para estudiar posibles mejoras organizativas. Entre las cuestiones que estarán sobre la mesa figuran tanto los horarios de distribución como el funcionamiento de la venta anticipada de tickets.

En esta línea, el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao Dono, destacó que la elevada participación ciudadana demuestra que la Festa do Salmón «es una celebración viva, que crece y evoluciona sin perder su identidad». Además, el regidor quiso agradecer tanto la implicación vecinal como el esfuerzo realizado por los hosteleros, considerando que el modelo iniciado en 2025 sienta las bases para continuar fortaleciendo una fiesta que «mira al futuro con ilusión y ambición».

Igualmente, desde el Concello valoraron de forma muy positiva la respuesta obtenida en los actos institucionales celebrados durante el fin de semana. Tanto Louzao como Durán coincidieron en subrayar el lleno registrado en el Teatro Principal durante el pregón y la entrega de las insignias Salmón de Ouro.

Especial protagonismo tuvo el exjugador de baloncesto Fernando Romay, elegido este año como pregonero de la fiesta. Según destacó el alcalde, el exdeportista ofreció un discurso «próximo, emotivo y con muchas pinceladas de humor», conectando rápidamente con el público asistente y dejando algunos de los momentos más recordados de la celebración.

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Finalmente, el balance realizado por el Concello apunta a que la Festa do Salmón atraviesa uno de los momentos de mayor proyección de los últimos años. La combinación entre gastronomía, música y actividades festivas, unida al incremento de la participación hostelera y al respaldo del público, refuerza la intención municipal de seguir ampliando una cita que continúa consolidándose como uno de los grandes reclamos festivos y turísticos de A Estrada.