Cerca de 6.000 raciones repartidas en un domingo de degustación de récord

Cerca de 6.000 raciones servidas, una Praza da Constitución completamente abarrotada y un récord de participación hostelera volvieron a convertir este domingo la degustación popular de la Festa do Salmón en uno de los grandes acontecimientos de la villa. Centenares de personas comenzaron a congregarse incluso antes de la una del mediodía ante los distintos puestos instalados bajo la gran carpa de 800 metros cuadrados, dispuestas a saborear las elaboraciones preparadas por los 18 restauradores participantes en una edición que confirmó el crecimiento constante de la celebración y el enorme tirón que sigue despertando el rey del río.

Asistentes con raciones en la degustació. / Bernabé/ Amanda Castro

Los más previsores, que ya habían adquirido sus tickets durante la preventa de esta pasada semana, pudieron adelantar posiciones y evitar parte de las colas que se fueron formando a medida que avanzaba la mañana, especialmente en los momentos de mayor afluencia, a partir de las 13.30 horas. Aun así, la espera apenas parecía importar en una jornada marcada por el ambiente festivo y por las ganas de disfrutar de una cita que cada año reúne a vecinos y visitantes alrededor de este emblemáticos producto.

Los establecimientos hosteleros preparan sus pinchos. / Bernabé/ Amanda Castro

Aunque la jornada contó con temperaturas más frías de lo que cabría esperar a estas alturas de mayo, y pese a que algunas nubes grises amenazaron por momentos con traer la lluvia, el tiempo acabó dando tregua y el sol incluso llegó a abrirse paso en distintos momentos del día, contribuyendo a que la degustación pudiera desarrollarse con absoluta normalidad. Así, grupos de amigos y familias fueron ocupando tanto los bancos habilitados en la plaza como distintos rincones del entorno de la Alameda Municipal, mientras otros preferían degustar sus barquetas de pie ante el escenario o en las terrazas de locales hosteleros próximos.

Entretanto, la música de la Big Band Carlos Barruso puso banda sonora a una jornada que volvió a tener en la hostelería local a uno de sus grandes protagonistas. Y es que, como se mencionaba anteriormente, esta edición batió récord de participación de restauradores, un hecho que permitió ampliar la variedad de preparaciones y reforzar todavía más el atractivo gastronómico de esta fiesta, ya referente a nivel autonómico. Riala, Samaná, A Lacena de Chucha, Gran Vía, Malo Será, Río Liñares, Inferno, Os Peares, Cepa e Viño, Navegación, Mr Pizza, Cervela, Velis Nolis, A Casa do Lagoeiro, O Candil de Silvia, Andalucía y Scala fueron los encargados de dar forma a una oferta culinaria que volvió a evidenciar la creatividad y la capacidad de adaptación de los profesionales estradenses ante un producto tan exigente como el salmón.

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De este modo, la degustación popular confirmó nuevamente que la Festa del Salmón está en tendencia creciente, convirtiéndos en una de las citas más esperadas del calendario local y autonómico. Una tendencia que consiguió volver a poner a este evento en un plano central, después de que en ediciones pasadas su capacidad de reclamo pareciese estar cayendo. Se cierra así una exitosa edición que dejó postales de multitudes, bailes, paseos y sobremesas que llenaron de vida el corazón de la villa en un domingo que poco auguraba el comienzo de la semana laboral.