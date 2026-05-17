Festa do Salmón
Tradición y música abren el apetito para el rey del Ulla
A Estrada contó con un sábado cargado de eventos a lo largo de todo el día como previa a la gran cita gastronómica de hoy en la Praza da Constitución
A Estrada ya respira ambiente de Festa do Salmón. La villa vivió ayer una intensa jornada cultural y festiva como antesala del día grande de una de las celebraciones gastronómicas más emblemáticas de Galicia, una cita que cada año convierte al municipio en punto de encuentro para vecinos y visitantes alrededor de la música, la tradición y, por supuesto, el rey del Ulla.
Las actividades comenzaron desde primera hora de la mañana con la celebración del XV Raid Hípico do Salmón, prueba valedera para el campeonato gallego y desarrollada en la praia fluvial de Liñares. También durante la mañana, la Sala Abanca volvió a abrir sus puertas para acoger una nueva edición de la exposición de bonsáis, una de las propuestas paralelas más consolidadas de la programación festiva.
El ambiente fue creciendo conforme avanzaba la jornada. Al mediodía, la Zona dos Viños se llenó de música y ambiente popular con los Cantos de Taberna, que volvieron a sacar la tradición musical a las calles y bares para amenizar la hora del vermú.
Ya por la tarde, el protagonismo cultural se trasladó al Teatro Principal, donde el Festival Folclórico do Salmón de la agrupación estradense Tequexetéldere junto al grupo Coros y Danzas Villa de Leganés, llegados desde Madrid traslado al público la esencia de la música popular.
La jornada culminó por la noche en la Praza da Constitución con el esperado concierto de Mondra. El artista gallego congregó a numeroso público en una actuación que mezcló electrónica, tradición y reivindicación cultural, poniendo el broche contemporáneo a una víspera marcada precisamente por la convivencia entre modernidad y raíces populares.
La programación continúa hoy con el plato fuerte de la LII Festa do Salmón con la gala de entrega del Salmón de Ouro y el pregón de Fernando Romay, seguida de la degustación popular, el tardeo y la actuación de París de Noia a partir de las 20.00 horas.
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