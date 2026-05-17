Moción
O PSOE de Lalín reivindica a ordenanza de normalización lingüística
redacción
O PSOE de Lalín levará ao pleno unha moción para reclamar o cumprimento da Ordenanza Municipal de Normalización Lingüística, de 2015. A proposta busca reafirmar o compromiso do Concello coa defensa, promoción do galego como lingua propia de Galicia e parte da identidade lalinense.
Pide iniciar a revisión da ordenanza para adaptala á realidade actual da administración local, incorporando ámbitos como a web municipal, a sede electrónica, as redes sociais, a comunicación dixital, a contratación pública, as concesionarias, a sinalización e a atención cidadá. Propón reactivar o Servizo de Normalización Lingüística con medios para asesorar os departamentos municipais, revisar materiais públicos, resolver dúbidas e promover campañas. Garantir que campañas, publicacións, actividades públicas e comunicacións institucionais sexan en galego, así como revisar a sinalización, a rotulación de edificios, vehículos ou instalacións deportivas e aposta por campañas para a mocidade e por accións de apoio ao uso do galego no comercio, a hostalaría, o tecido asociativo, o deporte e a cultura, desde unha perspectiva positiva e non impositiva.
- El metal de Pontevedra cierra un preacuerdo «histórico» con un alza salarial del 15%
- Cómo construir un nido artificial para aves urbanas: la recomendación de la la Sociedad Española de Ornitología para convivir con los pájaros
- Los sindicatos analizan la «nueva propuesta» de las patronales: se abre la puerta a un acuerdo en el metal
- La Comisión Europea plantea que los aeropuertos de Oporto y Santiago no puedan ofrecer ayudas a las aerolíneas
- Buscan a una mujer de 53 años desaparecida este pasado martes en Vigo
- Vuelve la Farola y vuelve el Acrópolis
- Muere un conductor de 27 años en una salida de vía en Sandiás
- El talento sobresale en las comarcas con catorce matrículas