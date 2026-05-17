MyTrainingsPal cita en Lalín a cien profesionales de la salud y el deporte

Un centenar de profesionales de la salud y el deporte de distintos puntos de España se citaron en Lalín en la primera jornada de MyTrainingsPal, donde se abordaron métodos de entrenamiento combinado neurociencia y tecnología. La startup lalinense diseñó una plataforma que optimiza la administración, controla reservas, gestiona pagos y ofrece a los clientes de los centros una aplicación móvil personalizada.

Entre los participantes a una jornada que se llevó a cabo en el edificio sociocultural estaba el lalinense Alberto Mouriño que, junto a Alejandro Molinero, Andrea Alexanco, Daniel Gama, Nacho Vázquez y Jaime Asensio profundizaron en métodos y recursos para alcanzar un bienestar físico. Mouriño expuso que la mayoría de los procesos de entrenamiento y readaptación se centran en variables físicas, ignorando el papel de la toma de decisiones, atención y el control ejecutivo en el rendimiento y la lesión.

La siguiente charla fue de la mano de Alejandro Molinero, especialista en respiración y regulación del sistema nervioso aplicada al rendimiento y al movimiento. Analizó cómo la respiración y el estado del sistema nervioso condicionan la calidad del movimiento, la fuerza, el rendimiento y la recuperación. Los asistentes aprendieron a identificar patrones respiratorios limitantes y aplicaron protocolos prácticos para optimizar el estado autonómico y preparar al deportista antes del entrenamiento o la competición.

Andrea Alexanco, de VALD, empresa patrocinadora del evento, habló de la integración práctica de plataformas de fuerza, dinamometría y tecnologías de seguimiento dentro de centros de entrenamiento y readaptación. Los asistentes conocieron herramientas para analizar fuerza, saltos, asimetrías y déficits ocultos, comprendiendo cómo utilizar la medición objetiva para optimizar decisiones, seguimiento y percepción profesional del servicio.

Le siguió Daniel Gama, fundador de Homo Plasticus y especialista en movimiento y dolor, quien ofreció una ponencia sobre la toma de decisiones en el tratamiento de personas con dolor, analizando cómo intervenir de forma coherente y eficaz más allá del síntoma. A través de un modelo integrado entre planos mecánico, neuromuscular y perceptivo, se expusieron estrategias para regular el sistema, recuperar capacidad y optimizar la progresión del paciente.

Nacho Vázquez, fisioterapeuta especializado en readaptación de lesiones de ligamento cruzado anterior, explicó la importancia de utilizar criterios objetivos y tecnología aplicada en la readaptación de lesiones complejas como el LCA. Se abordaron estrategias para identificar déficits de absorción y control, diferenciar limitaciones de fuerza y problemas motores, y optimizar decisiones clave como el Return to Running y la progresión de cargas.

Jaime Asensio, especialista en evaluación de la calidad del movimiento y retorno al deporte, puso el foco en el análisis del movimiento en fases avanzadas de recuperación deportiva, integrando observación de patrones de desplazamiento, datos cinemáticos y cinéticos, y análisis de vídeo. Además, se mostraron herramientas y criterios para combinar valoración objetiva y cualitativa dentro de una progresión coherente hacia el retorno al deporte.

Carlos García del centro deportivo 7Metros, realizó una demostración práctica sobre cómo planificar un mes completo de entrenamiento utilizando MyTrainingsPal. A través de un caso real, se mostró cómo organizar valoraciones iniciales, interpretar datos y transformar la información en una programación estructurada, optimizando la toma de decisiones y la gestión diaria del entrenamiento.

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El evento concluyó con un networking con cocido.