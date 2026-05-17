Automovilismo
López Lence y Santiago Gil reinan en el tercer Rallysprint de Silleda
Carracedo, segundo, y Marco Lorenzo, tercero
Antonio López Lence y Santiago Gil se alzaron con la victoria en el Rallysprint de Silleda, segunda cita puntuable del Campeonato Xunta de Galicia de Rallysprint GT2i España.
La dupla ganadora impuso un ritmo frenético sobre el asfalto silledense, demostrando una compenetración absoluta que les permitió liderar la clasificación general frente a una competencia que no dio tregua hasta el último kilómetro cronometrado de la jornada.
El segundo escalón del podio fue para Javier Martínez Carracedo y Jose Barrán, quienes protagonizaron una actuación sólida, manteniendo la presión en cada tramo y asegurando unos puntos vitales para la lucha por el certamen autonómico. Por su parte, Marco Lorenzo y José Ángel Fente completaron los puestos de honor con una meritoria tercera posición, cerrando así el grupo de cabeza en una prueba marcada por la exigencia técnica de su trazado.
En otras categorías, Alberto Nimo y Félix Quintela destacaron como los mejores en el apartado extra, mientras que la espectacularidad de los vehículos históricos tuvo como claros referentes a Rafa Portas y Antonio Moledo.
Finalmente, dentro de la Copa Kumho, el triunfo fue para Emilio Vázquez y Dani González, quienes dominaron su división con autoridad. Silleda volvió a vibrar con el motor gallego en una cita que deja la clasificación general al rojo vivo para las próximas pruebas del calendario.
Suscríbete para seguir leyendo
- El metal de Pontevedra cierra un preacuerdo «histórico» con un alza salarial del 15%
- Cómo construir un nido artificial para aves urbanas: la recomendación de la la Sociedad Española de Ornitología para convivir con los pájaros
- Los sindicatos analizan la «nueva propuesta» de las patronales: se abre la puerta a un acuerdo en el metal
- La Comisión Europea plantea que los aeropuertos de Oporto y Santiago no puedan ofrecer ayudas a las aerolíneas
- Buscan a una mujer de 53 años desaparecida este pasado martes en Vigo
- Vuelve la Farola y vuelve el Acrópolis
- Muere un conductor de 27 años en una salida de vía en Sandiás
- El talento sobresale en las comarcas con catorce matrículas