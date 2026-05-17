López Lence y Santiago Gil reinan en el tercer Rallysprint de Silleda

Antonio López Lence y Santiago Gil se alzaron con la victoria en el Rallysprint de Silleda, segunda cita puntuable del Campeonato Xunta de Galicia de Rallysprint GT2i España.

La dupla ganadora impuso un ritmo frenético sobre el asfalto silledense, demostrando una compenetración absoluta que les permitió liderar la clasificación general frente a una competencia que no dio tregua hasta el último kilómetro cronometrado de la jornada.

El segundo escalón del podio fue para Javier Martínez Carracedo y Jose Barrán, quienes protagonizaron una actuación sólida, manteniendo la presión en cada tramo y asegurando unos puntos vitales para la lucha por el certamen autonómico. Por su parte, Marco Lorenzo y José Ángel Fente completaron los puestos de honor con una meritoria tercera posición, cerrando así el grupo de cabeza en una prueba marcada por la exigencia técnica de su trazado.

Público presenciando la prueba trasdezana. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

En otras categorías, Alberto Nimo y Félix Quintela destacaron como los mejores en el apartado extra, mientras que la espectacularidad de los vehículos históricos tuvo como claros referentes a Rafa Portas y Antonio Moledo.

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Finalmente, dentro de la Copa Kumho, el triunfo fue para Emilio Vázquez y Dani González, quienes dominaron su división con autoridad. Silleda volvió a vibrar con el motor gallego en una cita que deja la clasificación general al rojo vivo para las próximas pruebas del calendario.