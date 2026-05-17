A Estrada, circuito de carreras por un día

Cerca de medio centenar de alumnos de Formación Profesional Básica participaron ayer en la Carreira Barreiros E-Motion FP A Estrada Urban Race, una competición impulsada por el Centro Galego da Innovación da FP Eduardo Barreiros que convirtió las calles estradenses en un circuito para pequeños vehículos eléctricos diseñados y construidos por el propio alumnado y que permite al alumnado poner a prueba sus creaciones y optimizar aquello que sea necesario.

Román Rodríguez inspecciona uno de los bólidos. |

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, asistió a la prueba y aprovechó la cita para reivindicar la FP gallega como «uno de los grandes emblemas de la Galicia Calidade». El responsable autonómico destacó además el valor de una iniciativa que combina innovación, sostenibilidad y aprendizaje práctico.

En total participaron 48 estudiantes procedentes de cinco centros educativos gallegos: el IES Castro da Uz, de As Pontes; el CIFP A Xunqueira, de Pontevedra; el IES do Ribeiro, de Ourense; el IES de Vilalonga, de Sanxenxo, y el IES Antón Losada Diéguez, de A Estrada.

Rodríguez felicitó tanto al alumnado como al profesorado implicado en el proyecto y subrayó el esfuerzo realizado durante los últimos meses para preparar los monoplazas eléctricos. «É un proxecto que combina innovación, traballo en equipo e aprendizaxe práctica de alto nivel», señaló durante su visita.

La competición forma parte de un programa educativo orientado a acercar a los estudiantes a entornos reales de trabajo vinculados a la automoción y a la movilidad sostenible. Cada equipo tuvo que diseñar, fabricar y optimizar su propio vehículo aplicando conocimientos relacionados con electrónica, robótica, mecatrónica o fabricación mecánica.

El conselleiro incidió también en la importancia de este tipo de actividades para desarrollar capacidades como la resolución de problemas, la planificación y el trabajo colaborativo. «Estas iniciativas permiten que o alumnado traballe en contornas moi similares ás que atoparán no mundo laboral», afirmó.

Noticias relacionadas

La prueba se desarrolló bajo el formato internacional Greenpower, centrado en la construcción y competición de vehículos eléctricos eficientes y sostenibles. La próxima cita del calendario tendrá lugar el 28 de mayo en el Congreso de Mobilidade de Sanxenxo, donde los equipos volverán a medir el rendimiento de sus vehículos.