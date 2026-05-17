Dolores Sangiao, socia de honor de la asociación Vista Alegre

Dolores Sangiao Cacheiro recibió el cariño de sus vecinos de A Bandeira durante el acto donde fue nombrada socia de honor de la asociación cultural Vista Alegre. Estuvo acompañada por familiares, amigos y la familia de esta veterana entidad cultural en un acto con presencia de la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena. Con la música de Manoele de Felisa y un ágape finalizó la jornada que puso el broche de oro a la Semana Cultural de la asociación bandeirense.