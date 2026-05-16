Rodeiro y Agolada mejoran sus instalaciones deportivas con la Diputación

La Diputación provincial aprobó nuevas aportaciones con cargo al Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas que, en la comarca dezana, beneficiarán a los municipios de Rodeiro y Agolada.

En el concello agoladés, además de una aportación de 100.000 euros de otro programa con destino a la compra de un camión para la recogida de basuras, las obras afectarán al polideportivo municipal. Se llevará a cabo el desmonte de la cubierta existente, así como de elementos estructurales, para posteriormente ejecutar un nuevo tejado mediante panel sándwich autoportante de doble chapa, además del pintado de la fachada oeste y los laterales. Los fondos ascienden a 90.000 euros.

El Concello de Rodeiro dispondrá también de 90.000 euros para la construcción de un nuevo módulo de vestuarios y servicios en el pabellón, en una zona en la que se asientan las pistas de pádel, el polideportivo y el centro educativo del municipio. La actuación contempla la instalación de una pequeña edificación en dos alturas con accesos independientes para cada planta desde el exterior, con un primer piso destinado a vestuarios, con un aseo accesible, mientras que en el segundo piso se habilitará otro vestuario.

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Los acuerdos que afectan a estos dos ayuntamientos dezanos fueron aprobados por la junta de gobierno del organismo provincial.