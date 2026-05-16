Las pensiones no contributivas son mayoritarias entre las mujeres de Deza y Tabeirós

Las pensiones no contributivas de la Seguridad Social suman 1.102 beneficiarios en los municipios de Deza y Tabeirós-Terra de Montes. Son ayudas destinadas a personas sin cotización suficiente o sin recursos, con predominio de la jubilación y una clara mayoría de mujeres.

Del total registrado, 825 subsidios corresponden a jubilación, casi tres de cada cuatro, mientras que las de invalidez ascienden a 277. Por sexos, las mujeres concentran 735 prestaciones, el 66,7 %, frente a las 367 percibidas por hombres. La brecha es más visible en jubilación: 582 beneficiarias son mujeres y 243 son hombres. En invalidez el reparto se aproxima más, aunque mantiene mayoría femenina, con 153 mujeres frente a 124 hombres.

Lalín encabeza la relación municipal con 377 pensiones no contributivas, más de un tercio del total conjunto. De ellas, 300 son de jubilación y 77 de invalidez. Por sexos, contabiliza 242 mujeres, con 208 pensiones de jubilación y 34 de invalidez, y 135 hombres, de los que 92 perciben una prestación de jubilación y 43 una de invalidez. A Estrada ocupa la segunda posición, con 295 totales. El grueso corresponde también a jubilación, con 209 prestaciones, mientras que las de invalidez alcanzan las 86. En este concello hay 199 mujeres perceptoras, 148 por jubilación y 51 por invalidez, frente a 96 hombres, de los que 61 cobran una pensión de jubilación y 35 una de invalidez.

Silleda y Vila de Cruces presentan la misma cifra global, con 114 pensiones cada uno, aunque con una distribución ligeramente distinta. En Trasdeza se registran 87 prestaciones de jubilación y 27 de invalidez. Las mujeres suman 80 , repartidas entre 62 de jubilación y 18 de invalidez, mientras que los hombres perciben 34, con 25 de jubilación y 9 de invalidez. En Vila de Cruces, las rentas por jubilación son 84 y las de invalidez 30. Las mujeres concentran 79 prestaciones, 60 de jubilación y 19 de invalidez, y los hombres 35, con 24 de jubilación y 11 de invalidez.

Agolada contabiliza 85 pensiones de este modelo, de las que 55 corresponden a jubilación y 30 a invalidez. También aquí las mujeres son mayoría, con 56 beneficiarias, repartidas entre 41 pensiones de jubilación y 15 de invalidez. Los hombres suman 29 prestaciones, con 14 de jubilación y 15 de invalidez, único caso con ambas modalidades igualadas entre hombres. En Rodeiro se registran 61 pensiones, 51 de jubilación y 10 de invalidez. Las mujeres perciben 40 prestaciones, 33 por jubilación y 7 por invalidez, mientras que los hombres suman 21, con 18 de jubilación y 3 de invalidez. Dozón presenta la cifra más baja, con 22 pensiones no contributivas: 15 de jubilación y 7 de invalidez. De ellas, 17 corresponden a mujeres, 13 de jubilación y 4 de invalidez, y 5 a hombres, 2 de jubilación y 3 de invalidez.

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Forcarei completa el listado con 34 prestaciones, de las que 24 son de jubilación y 10 de invalidez. El reparto por sexos vuelve a reflejar el peso femenino: 22 pensiones corresponden a mujeres, con 17 de jubilación y 5 de invalidez, y 12 a hombres, con 7 de jubilación y 5 de invalidez. El balance confirma el peso de la población mayor y feminizada, con Lalín y A Estrada como focos por volumen absoluto comarcal. Así lo indican los balances de la Seguridad Social referidos al año 2024.