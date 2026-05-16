Solidaria
O Rueiro de Couso organiza su andaina y presenta nueva directiva
Redacción
La Asociación O Rueiro de Couso presentó la que será la cuarta edición de su Andaina Solidaria. En esta ocasión, el evento se celebrará el 30 de mayo y será en favor de Solidariedade Galega co Pobo Saharauí (SOGAPS). El acto, en el que estuvo presente el alcalde, Gonzalo Louzao, sirvió también para presentar al nuevo equipo directivo de O Rueiro. El presidente del colectivo pasa a ser Manuel Berdullas. Junto a él estarán Sandra Pena (vicepresidenta), Isabel Calvelo (secretaria) y Ramiro Neira (tesorero), así como Javier Tato, Nuria Fernández, Anxo Castiñeiras y Rubén Pazos en calidad de vocales.
En lo referente a la Andaina Solidaria, la salida está programada para el sábado 30 a las 16.30. Para inscribirse es preferible enviar con antelación un mensaje facilitando nombre y DNI de los participantes al correo electrónico asociacionorueiro@gmail.com. El precio es de 10 euros para adultos y 5 para infantiles.
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