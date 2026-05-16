El Losada recibe 1.250 euros de premio por su pódcast escolar

El IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez de A Estrada logró el primer premio en la categoría de Bachillerato del VIII Concurso de Pódcasts Radio na Biblio con la ficción sonora Escribo para cambiar o mundo. El trabajo, inspirado en Begoña Caamaño, fue realizado por alumnado de 1º de Bachillerato bajo la coordinación de María Carballal y Esteban Folgar. El premio está dotado con 1.250 euros.