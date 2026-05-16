Graduaciones de Bachillerato en el IES Aller Ulloa de Lalín

De gala se vistieron los alumnos del IES Ramón Aller Ulloa de Lalín para asistir al acto de graduación por su finalización de los estudios de Bachillerato. Fueron en torno a 40 los estudiantes los que tomaron parte en un acto que se prolongó durante una hora y media, jornada que remató en casos de madrugada disfrutando de la noche lalinense después de meses de intenso estudio. En el Salón Teatro, además de recibir los diplomas, el alumnado entregó presentes a profesores e intervino la directora, Juana Mouriño.