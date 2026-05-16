Educación
El García Barros obtiene un primer premio en el desafío de Galiciencia
El IES Manuel García Barros de A Estrada destacó en la final del desafío científico «Atrévete coa ciberseguridade», organizado por la entidad Galiciencia, al lograr el primer puesto en la categoría de 4º de ESO a Bachillerato. El equipo «Tecnológicos», formado por Iker Gómez, Iago Vidal y Alba Moimenta, superó las distintas pruebas prácticas de ciberseguridad en una competición en la que participaron 873 estudiantes de toda Galicia durante Galiciencia.
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