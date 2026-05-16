El Estrada Pádel derrota al Caldas y logra un histórico ascenso a Primera

El Estrada Pádel continúa firmando una temporada histórica. El equipo Estrada Pádel A logró este pasado fin de semana certificar de manera matemática su ascenso a Primera División tras imponerse con autoridad por 1-4 al segundo clasificado, el Innova Pádel de Caldas, en un encuentro disputado a domicilio y que enfrentaba a los dos grandes aspirantes al ascenso.

La victoria del conjunto estradense no solo confirma el excelente momento deportivo que atraviesa el club, sino que supone además un hito para la entidad, que la próxima temporada competirá entre los ocho mejores equipos de la Zona Sur gallega. El Estrada Pádel A culmina así una campaña sobresaliente, marcada por la regularidad, la solidez competitiva y el compromiso de una plantilla que ha sabido responder en los momentos decisivos del campeonato.

Pero la temporada todavía puede deparar más alegrías. El próximo 30 de mayo, el Estrada Pádel A disputará en Vigo el playoff por el título autonómico de Segunda División, una cita que afrontará por segundo año consecutivo y que podría abrirle las puertas del Campeonato de España. El objetivo del club pasa por conquistar ese título autonómico y lograr el billete para la fase nacional, que se celebrará el próximo mes de noviembre en Barcelona. De conseguirlo, el Estrada Pádel pondría el broche perfecto a una campaña ya de por sí brillante.

Segundo ascenso del año

El ascenso conseguido por el primer equipo del club estradense se suma al logro conseguido la semana anterior por el filial estradense, el equipo Estrada Padel B, que también certificó su ascenso, en su caso a la Tercera Categoría.

Este proximo fin de semana puede ser el turno del ascenso del Estrada Pádel C. El equipo estradense es matemáticamente campeón de su grupo pero está a esperas de los resultados de otros grupos para certificar si se produce el ascenso directo o le toca jugar un playoff.

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Por su parte, el equipo del Estrada Pádel D mantiene todavía vivas sus aspiraciones de pelear por dar el salto de categoría. El conjunto estradense necesita vencer el próximo sábado al Arousa Pádel en casa y esperar otros resultados que le permitan entrar en las posiciones de playoff.