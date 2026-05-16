A Estrada estrena nueva plaza peatonalizada para la Farola

La Praza de Galicia de A Estrada quedó inaugurada oficialmente ayer en un acto institucional que reunió a cerca de un centenar de vecinos y que simbolizó el final de las obras de reforma. La nueva ágora, abierta ya al tránsito peatonal desde la tarde del viernes, fue presentada por el gobierno local como la culminación del proceso de peatonalización del centro de la villa iniciado hace cuatro años y como .

El acto comenzó a las diez de la mañana y estuvo presidido por el alcalde, Gonzalo Louzao, acompañado por el conselleiro de Cultura y Educación, José López Campos, exalcalde estradense e impulsor del inicio del proceso de transformación urbana, y por el presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López. También estuvieron presentes miembros del equipo de gobierno local.

El primero en hablar fue Louzao, que defendió la actuación como una apuesta decidida por un nuevo modelo de villa: «Culminamos hoxe aquí un proceso que responde a unha idea e un modelo claro de vila: unha Estrada máis humana, máis amable, máis accesible e pensada para as persoas», señaló. Destacó además el valor simbólico de la Praza de Galicia dentro de la historia local y recordó que se trata de uno de los puntos más representativos de la capital estradense. «Estamos no cruce de camiños que foi xénese do noso desenvolvemento urbano e onde xegue latexando a nosa identidade colectiva», apuntó.

Buena parte de su intervención estuvo centrada en la recuperación de elementos históricos de la plaza, especialmente la farola que da nombre popular al enclave y la fuente histórica integrada nuevamente en el espacio tras la reforma. El alcalde subrayó que la actuación buscó modernizar la plaza sin perder de vista su identidad y la memoria colectiva de los vecinos.

El regidor agradeció expresamente el trabajo de la empresa adjudicataria, Taboada y Ramos, destacando que las obras continuaron avanzando incluso durante los meses más complicados del invierno, y que mantuviese la actividad en citas relevantes como la cabalgata de reyes o los desfiles de Entroido.

También tuvo palabras de reconocimiento para vecinos y comerciantes de la zona por la paciencia mostrada durante el desarrollo de los trabajos. «Sabemos que todo proceso de transformación require tempo, adaptación e colaboración», manifestó.

El conselleiro José López Campos, exalcalde de A Estrada y uno de los principales impulsores de la peatonalización del casco urbano, destacó durante su intervención la importancia de apostar por la evolución de los espacios públicos. Recordó que A Estrada no posee una historia especialmente extensa, ya que su origen se remonta a mediados del siglo XIX, aunque sí cuenta con una fuerte identidad, por ello resulta importante avanzar sin los símbolos propios.

La antigua fuente, restaurada. / Bernabé / Amanda Castro

López Campos reconoció además que este tipo de transformaciones urbanas suelen generar dudas y reticencias entre parte de la población, especialmente cuando afectan a espacios muy arraigados en la vida cotidiana de los vecinos. Sin embargo, defendió la necesidad de impulsar cambios que permitan modernizar las villas y adaptarlas a las nuevas necesidades sociales.

«Canto máis viaxo por Galicia máis me dou conta da fortuna que temos de ter nacido aquí e de ter un goberno local que entende que os pobos deben evolucionar», afirmó el conselleiro durante su intervención.

El titular de Cultura y Educación avanzó además que la Praza de Galicia incorporará próximamente un nuevo elemento simbólico con la instalación de una escultura dedicada a la familia Castelao-Pereira, prevista para el próximo mes de junio.

Por su parte, el presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, felicitó al gobierno local por sacar adelante una actuación que definió como transformadora para el centro urbano estradense. También elogió el trabajo realizado por el alcalde y reiteró el compromiso de la institución provincial con nuevas inversiones en el municipio.

Entre ellas mencionó el proyecto de creación de sendas remontables en el Alto da Cruz, en Matalobos, destinadas a mejorar la seguridad y la transitabilidad de las rutas de la zona.

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La inauguración concluyó con numerosos vecinos recorriendo el renovado espacio y comentando los cambios introducidos en una de las plazas más emblemáticas de la villa. La farola que da nombre al enclave o la fuente que hace más de un siglo servía para abastecer de agua a los habitantes de la villa vuelven ahora a ocupar un lugar de relevancia en el paisaje urbano.