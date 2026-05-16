Cuando A Estrada escogía a su Reina del Salmón

¿Qué pensaríamos hoy si la programación de la Festa do Salmón incluyese un concurso de belleza? A muchos les llamaría la atención y algunos incluso se posicionarían en contra. Sin embargo, durante los primeros años de la fiesta el certamen para escoger a la Reina del Salmón no solo era algo perfectamente normal, sino que constituía uno de los grandes reclamos de la programación.

La Reina y sus damas, como emabajadoras en actos del programa festivo. |

Actualmente la previa de esta celebración gastronómica se basa en jornadas de tapeo, conciertos o eventos deportivos. En cambio, hace apenas unas décadas el programa contaba con otra clase de actividades para complementar la celebración gastronómica. Entre ellas figuraba la elección de la Reina del Salmón, una tradición hoy desaparecida que durante un tiempo ocupó un lugar destacado dentro de la fiesta. El estudio Cincuenta anos da Festa do Salmón na Estrada, elaborado por Chus Fernández Bascuas y Katina Sanmartín Carbón, recoge que ya en 1974, el año en el que arrancó la celebración, fue elegida Reina del Salmón Concepción de la Calle Blanco tras una votación celebrada en la discoteca Nicols. Junto a ella fueron nombradas damas de honor María del Carmen Goldar Durán y María del Carmen Troitiño Sánchez.

Aquel detalle, que hoy podría parecer anecdótico o incluso extravagante, encajaba perfectamente en el ambiente festivo de la época. Porque la reina no era únicamente una joven encargada de posar en las fotografías oficiales. Las elegidas acudían a recepciones, actos institucionales y galas vinculadas a la fiesta; aparecían en los programas y asumían, durante aquellos días, una cierta representación simbólica de la celebración. Todo ello coincidía además con un momento en el que prácticamente cualquier gran fiesta popular incorporaba algún tipo de certamen similar.

Además, el concurso se convirtió rápidamente en uno de los acontecimientos sociales más comentados de aquellas primeras ediciones. Las propias actas del CIT –el Centro de Iniciativas e Turismo que impulsó la celebración– reflejan que en 1975 se organizó expresamente en la discoteca Nicols «a elección da raíña e damas de honor». Allí se concentraba buena parte de la expectación de la fiesta y, durante varios días, los nombres de las candidatas pasaban a formar parte de conversaciones en cafeterías, comercios y reuniones familiares. Ese año fue elegida Marina Durán García; en 1976 lo sería Carmen Silvares Gómez y, en 1977, María Coutinho Villanueva.

Por otra parte, Ricardo Tercereiro recordaba en su colaboración con FARO en 2024 titulada El Rey del Ulla que la elección de la Reina del Salmón constituía uno de los elementos habituales de aquellas primeras ediciones, junto al pregón, la verbena popular y los fuegos artificiales. Según relata, las galas llegaron a celebrarse en espacios tan reconocibles para varias generaciones de estradenses como la Discoteca Nicol’s, Sala Gradín o la Lennon. Incluso explica que, en algunas ocasiones, era el propio CIT quien negociaba directamente con la elegida la aceptación del «cargo».

Con el paso del tiempo la Festa do Salmón fue cambiando, al igual que lo hizo la sociedad estradense. Las degustaciones populares crecieron, aparecieron nuevas actividades culturales y deportivas y el programa empezó a orientarse hacia formatos mucho más amplios y participativos. Así, la figura de la reina desapareció sin grandes anuncios ni despedidas oficiales, simplemente absorbida por otra forma de entender las fiestas populares.

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Con todo, el recuerdo continúa ahí. Basta mencionar hoy la antigua discoteca Nicols o rescatar alguna fotografía en blanco y negro para que reaparezcan nombres y anécdotas que los que vivieron esa época todavía evocan con nitidez. Quién sabe si algún día vuelva este concurso, o si su regreso contará con categoría masculina. De momento, toca disfrutar el programa hoy, con los Cantos de Taberna en la Zona dos Viños al mediodía, el Raid Hípico a las 09.00 horas en la Praia Fluvial de Liñares, el Festival Folk do Salmón de Tequexetéldere en el Teatro Principal a las 19.30 y la actuación de Mondra a las 22.00 en la Praza da Constitución.