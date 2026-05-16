Medio Ambiente
Denuncian vertidos de neumáticos en Campomarzo y Medelo
Decenas de ruedas fueron tiradas en el terrenos de la vieja cantera y dentro del cámping
El colectivo Biodiversidade do Deza denuncia la presencia de importantes vertidos de neumáticos usados en dos localizaciones del término municipal de Silleda. Se trata de acopios ilegales de ruedas que, esta entidad califica como un «novo atentado contra o noso medio natural e contra a saúde ambiental da comarca».
El primero de los vertidos fue localizado en terrenos de la cantera de Campomarzo, neumáticos tirados entre zanjas abiertas por las lluvias en los depósitos de grava de la propia cantera, ocultos entre estos espacios. Otro importante acopio de ruedas usadas está en dentro de las instalaciones del cámping de Medelo, que lleva años sumido en un absoluto estado de abandono. Para Biodiversidade do Deza estos hechos no representan una cuestión de índole menor y urgen una respuesta inmediata ante lo que califica de delito ambiental. La urgencia de la intervención es justificada para evitar que se pase de un posible hecho puntual a que se convierta en una práctica habitual.
El colectivo ambiental plantea al Concello de Silleda que formalice cuanto antes la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes en la materia y que este procedimiento permita la apertura de la investigación correspondiente para tratar de dar con los autores. Asimismo, plantea la conveniencia de retirar ya los neumáticos de estas localizaciones y que se proceda a la recuperación ambiental de los espacios afectados. Desde Biodiversidade do Deza, además de lamentar que la proliferación de vertederos clandestinos en terrenos públicos o de carácter privado, solicita a la ciudadanía que haga público cualquier vertedero del que tengan constancia pues entiende que además los de Campomarzo y Medelo podría haber más acopios ilegales en el término municipal silledense.
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